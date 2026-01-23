Розстріляв дев’ятьох українських військових. СБУ оприлюднила кадри з допиту росіянина (відео)

Звірство сталось під час боїв на Курщині

Служба безпеки України показала відео допиту військовослужбовця 155-ї окремої бригади тихоокеанського флоту РФ Сергія Скобєлєва. Саме він разом зі співслужбовцем розстріляв дев’ятьох українських військовополонених під час боїв в Курській області.

Про це повідомила пресслужба СБУ. Зазаначається, що про цього солдата РФ говорив президент України Володимир Зеленський 19 січня.

За даними Служби безпеки, у жовтні 2024 року Скобєлєв як керівник штурмової групи отримав наказ атакувати позиції Сил оборони України в Курській області. Його загін застав зненацька одну із груп ЗСУ. Після бою дев'ять військових було взято в полон.

Однак далі військовополонених змусили роздягнутися та лягти на землю. Спочатку їм пообіцяли обмін. Але за наказом свого командира Скобєлєв разом зі спільником розстріляв усіх захоплених українських військовослужбовців з табельної зброї. Після цього штурмова група РФ зібрала мобільні телефони та рації загиблих і продовжила бойові дії.

Сергій Скобєлєв

Вже через тиждень після цього Сергій Скобєлєв потрапив у полон до Сил оборони України. Спочатку він не зізнавався у скоєному, але співробітники СБУ зібрали необхідні докази, які змусили росіянина визнати свою провину.

Зазначається, що вчинений злочин є тяжким порушенням Женевської конвенції та інших міжнародних документів, які визначають правила поводження із військовополоненими. Росіянину готується повідомлення про підозру.

