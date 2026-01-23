Расстрелял девять украинских военных. СБУ обнародовала кадры допроса россиянина (видео)

Зверство произошло во время боев на Курщине

Служба безопасности Украины показала видео допроса военнослужащего 155-й отдельной бригады тихоокеанского флота РФ Сергея Скобелева. Именно он вместе с сослужащим расстрелял девять украинских военнопленных во время боев в Курской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что об этом солдате РФ говорил президент Украины Владимир Зеленский 19 января после встречи с первым заместителем председателя СБУ Александром Покладом.

По данным Службы безопасности, в октябре 2024 года Скобелев как руководитель штурмовой группы получил приказ атаковать позиции Сил обороны Украины в Курской области. Его отряд внезапно застал одну из групп ВСУ. После боя девять военных были взяты в плен.

Однако дальше военнопленных заставили раздеться и лечь на землю. Сначала им пообещали обмен. Но по приказу своего командира Скобелев вместе с сообщником расстрелял всех захваченных украинских военнослужащих из табельного оружия. После этого штурмовая группа РФ собрала мобильные телефоны и рации погибших и продолжила боевые действия.

Сергей Скобелев

Уже через неделю после этого Сергей Скобелев попал в плен в Сил обороны Украины. Сначала он не признавался в содеянном, но сотрудники СБУ собрали необходимые доказательства, заставившие россиянина признать свою вину.

Отмечается, что совершенное преступление является тяжким нарушением Женевской конвенции и других международных документов, определяющих правила обращения с военнопленными. Россиянину готовится сообщение о подозрении.

