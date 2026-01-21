Замерзлі будинки без опалення можуть "парити": незвичайне явище потрапило на відео
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
З вікон та балконів піднімаються клуби гарячої пари
У Києві мешканці помітили вельми незвичайне явище — після відновлення опалення з вікон багатоповерхівок повалила пара. Однак причин для занепокоєння немає, адже це не дим і небезпечний викид — це звичайне фізичне явище конденсації вологи.
Що потрібно знати:
- Такий ефект можна спостерігати кожну зиму в холодну погоду
- Чим більша різниця температур усередині та зовні, тим яскравіше видно пару
- Аналогічний ефект ми спостерігаємо, коли видихаємо на морозі
Відповідне відео було опубліковано в одному із столичних пабліків у Telegram. На кадрах можна помітити, що з вікон і балконів піднімаються клуби гарячої пари, створюючи ефект "дихаючих" будинків.
Подібне явище є абсолютно нормальним. Річ у тому, що гаряче повітря з батарей, потрапляючи на холодний вуличний простір, конденсується і утворює видиму пару. До речі, за таким же принципом ми бачимо пару з рота, коли видихаємо на морозі — тепле вологе повітря конденсується в холодному.
При цьому чим більше буде різниця температур між теплим повітрям усередині і холодним зовні, тим яскравіше і щільніше видно цей туман.
Відповідно, явище, яке автор зняв на відео, жодною мірою не є небезпечним.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що над одним із міст Київщини побачили рідкісне атмосферне явище.