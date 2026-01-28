Ми вже забули, що таке вихідний: коли українці відпочивали офіційно востаннє
За словами автора проєкту закону, з пропозиціями про повернення вихідних до нього звернулися українці
У Верховній Раді хочуть повернути офіційні вихідні у дні державних свят. Зареєстровано законопроєкт, який пропонує відновити для цивільних працівників вихідні дні у всі офіційно визначені державні свята України.
Що треба знати:
- З лютого 2022 року вихідних на державні свята в Україні немає
- Автор законопроєкту вважає, що попри війну, вихідні треба повернути
- Цю пропозицію розглядає відповідний комітет ВР
Відповідний законопроєкт № 14403 "Про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо повернення норми про особливості встановлення та обліку часу роботи та часу відпочинку у святкові та неробочі дні" перебуває на стадії "направлено на розгляд Комітету".
Крім того, у документі окремо пропрацьовані пропозиції щодо вихідних для військовослужбовців. Пропонується додавати до щорічної основної відпустки або компенсувати святкові дні, під час яких військовослужбовець перебував на службі.
Коли в Україні востаннє був державний вихідний у свято
Як відомо, після запровадження воєнного стану, згідно з Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" державних вихідних у свята немає. Таким чином, востаннє святкові вихідні в Україні були перед повномасштабною війною.
На початку 2022 року українці відпочивали з 1 до 3 січня. Вихідними також були дні з 7 до 9 січня, тому що Різдво Христове тоді офіційно святкували ще 7 січня (зараз 25 грудня). У лютому державних свят, а отже і додаткових вихідних, не було.
Зазначимо, коли почалася повномасштабна війна, багато підприємств працювали взагалі без вихідних. Проте коли стало ясно, що Україна роками живе у стані війни, вихідні у суботи-неділі почали повертати.
Державні свята у 2026 році
- 1 січня — Новий рік;
- 8 березня — Міжнародний жіночий день;
- 12 квітня — Великдень;
- 1 травня — День праці;
- 8 травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом;
- 31 травня — Трійця;
- 28 червня — День Конституції України;
- 5 липня — День Української Державності;
- 24 серпня — День Незалежності України;
- 1 жовтня — День захисника України;
- 25 грудня — Різдво Христове.
