Ми вже забули, що таке вихідний: коли українці відпочивали офіційно востаннє

За словами автора проєкту закону, з пропозиціями про повернення вихідних до нього звернулися українці

У Верховній Раді хочуть повернути офіційні вихідні у дні державних свят. Зареєстровано законопроєкт, який пропонує відновити для цивільних працівників вихідні дні у всі офіційно визначені державні свята України.

Що треба знати:

З лютого 2022 року вихідних на державні свята в Україні немає

Автор законопроєкту вважає, що попри війну, вихідні треба повернути

Цю пропозицію розглядає відповідний комітет ВР

Відповідний законопроєкт № 14403 "Про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо повернення норми про особливості встановлення та обліку часу роботи та часу відпочинку у святкові та неробочі дні" перебуває на стадії "направлено на розгляд Комітету".

Крім того, у документі окремо пропрацьовані пропозиції щодо вихідних для військовослужбовців. Пропонується додавати до щорічної основної відпустки або компенсувати святкові дні, під час яких військовослужбовець перебував на службі.

Календар на 2026 рік, державні свята

Коли в Україні востаннє був державний вихідний у свято

Як відомо, після запровадження воєнного стану, згідно з Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" державних вихідних у свята немає. Таким чином, востаннє святкові вихідні в Україні були перед повномасштабною війною.

На початку 2022 року українці відпочивали з 1 до 3 січня. Вихідними також були дні з 7 до 9 січня, тому що Різдво Христове тоді офіційно святкували ще 7 січня (зараз 25 грудня). У лютому державних свят, а отже і додаткових вихідних, не було.

Зазначимо, коли почалася повномасштабна війна, багато підприємств працювали взагалі без вихідних. Проте коли стало ясно, що Україна роками живе у стані війни, вихідні у суботи-неділі почали повертати.

Державні свята у 2026 році

1 січня — Новий рік;

8 березня — Міжнародний жіночий день;

12 квітня — Великдень;

1 травня — День праці;

8 травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом;

31 травня — Трійця;

28 червня — День Конституції України;

5 липня — День Української Державності;

24 серпня — День Незалежності України;

1 жовтня — День захисника України;

25 грудня — Різдво Христове.

