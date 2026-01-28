Укр

Мы уже забыли, что такое выходной: когда украинцы отдыхали официально в последний раз

Елена Руденко
Новость обновлена 28 января 2026, 10:56
Человек перед телевизором, календарь. Фото Коллаж "Телеграф"

По словам автора проекта закона, с предложениями о возвращении выходных к нему обратились украинцы

В Верховной Раде хотят вернуть официальные выходные в дни государственных праздников. Зарегистрирован законопроект, предлагающий восстановить для гражданских работников выходные дни во все официально определенные государственные праздники Украины.

Что нужно знать:

  • С февраля 2022 года выходных на государственные праздники в Украине нет
  • Автор законопроекта считает, что, несмотря на войну, выходные надо вернуть
  • Это предложение рассматривает соответствующий комитет ВР

Соответствующий законопроект № 14403 "О внесении изменения в некоторые законодательные акты Украины о возвращении нормы об особенностях установления и учета времени работы и времени отдыха в праздничные и нерабочие дни" находится на стадии "направлен на рассмотрение Комитета".

Кроме того, в документе отдельно проработаны предложения по выходным для военнослужащих. Предлагается добавлять к ежегодному основному отпуску или компенсировать праздничные дни, во время которых военнослужащий находился на службе.

Календарь на 2026 год, государственные праздники
Календарь на 2026 год, государственные праздники

Когда в Украине последний раз был государственный выходной в праздник

Как известно, после введения военного положения, согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", государственных выходных по праздникам нет. Таким образом, последний раз праздничные выходные в Украине были перед полномасштабной войной.

В начале 2022 года украинцы отдыхали с 1 по 3 января. Выходными также были дни с 7 по 9 января, потому что Рождество Христово тогда официально праздновали еще 7 января (сейчас 25 декабря). В феврале государственных праздников, а значит и дополнительных выходных не было.

Отметим, когда началась полномасштабная война, многие предприятия работали вообще без выходных. Однако, когда стало ясно, что Украина годами живет в состоянии войны, выходные в субботу-воскресенье начали возвращать.

Государственные праздники в 2026 году

  • 1 января — Новый год;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 12 апреля — Пасха;
  • 1 мая — День труда;
  • 8 мая – День памяти и победы над нацизмом;
  • 31 мая — Троица;
  • 28 июня 2026 — День Конституции Украины;
  • 5 июля — День Украинской Государственности;
  • 24 августа — День Независимости Украины;
  • 1 октября – День защитника Украины;
  • 25 декабря — Рождество Христово.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в феврале 2026 года будет 28 дней, из которых 20 рабочих и 8 выходных (субботы и воскресенья). В последний месяц зимы есть несколько праздников и памятных дат, однако они не предусматривают дополнительных выходных.

