Мы уже забыли, что такое выходной: когда украинцы отдыхали официально в последний раз

По словам автора проекта закона, с предложениями о возвращении выходных к нему обратились украинцы

В Верховной Раде хотят вернуть официальные выходные в дни государственных праздников. Зарегистрирован законопроект, предлагающий восстановить для гражданских работников выходные дни во все официально определенные государственные праздники Украины.

Что нужно знать:

С февраля 2022 года выходных на государственные праздники в Украине нет

Автор законопроекта считает, что, несмотря на войну, выходные надо вернуть

Это предложение рассматривает соответствующий комитет ВР

Соответствующий законопроект № 14403 "О внесении изменения в некоторые законодательные акты Украины о возвращении нормы об особенностях установления и учета времени работы и времени отдыха в праздничные и нерабочие дни" находится на стадии "направлен на рассмотрение Комитета".

Кроме того, в документе отдельно проработаны предложения по выходным для военнослужащих. Предлагается добавлять к ежегодному основному отпуску или компенсировать праздничные дни, во время которых военнослужащий находился на службе.

Календарь на 2026 год, государственные праздники

Когда в Украине последний раз был государственный выходной в праздник

Как известно, после введения военного положения, согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", государственных выходных по праздникам нет. Таким образом, последний раз праздничные выходные в Украине были перед полномасштабной войной.

В начале 2022 года украинцы отдыхали с 1 по 3 января. Выходными также были дни с 7 по 9 января, потому что Рождество Христово тогда официально праздновали еще 7 января (сейчас 25 декабря). В феврале государственных праздников, а значит и дополнительных выходных не было.

Отметим, когда началась полномасштабная война, многие предприятия работали вообще без выходных. Однако, когда стало ясно, что Украина годами живет в состоянии войны, выходные в субботу-воскресенье начали возвращать.

Государственные праздники в 2026 году

1 января — Новый год;

8 марта — Международный женский день;

12 апреля — Пасха;

1 мая — День труда;

8 мая – День памяти и победы над нацизмом;

31 мая — Троица;

28 июня 2026 — День Конституции Украины;

5 июля — День Украинской Государственности;

24 августа — День Независимости Украины;

1 октября – День защитника Украины;

25 декабря — Рождество Христово.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в феврале 2026 года будет 28 дней, из которых 20 рабочих и 8 выходных (субботы и воскресенья). В последний месяц зимы есть несколько праздников и памятных дат, однако они не предусматривают дополнительных выходных.