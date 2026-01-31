Кишинів у темряві, а по Україні - екстрені відключення: експерт пояснив, чому раптово "лягли" мережі

Експерт розповів, чому українські мережі не витримують зими і як це впливає на Молдову

У суботу, 31 січня, у Київській, Житомирській та Харківській областях екстрені відключення електроенергії, в інших регіонах також спостерігаються перебої зі світлом та стрибки напруги. Міністерство енергетики прогнозує, що електропостачання повернеться протягом 2-3 годин, хоча в окремих районах Києва стабілізація системи може зайняти від 4 до 8 годин.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про технологічне порушення з одночасним відключенням лінії між енергосистемами Румунії, Молдови та Західною і Центральною частинами України. Президент Володимир Зеленський заявив, що це спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі.

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев спростував інформацію про блекаут в Україні. "Блекауту немає, ситуація залишається контрольованою, екстрені вимкнення лише в трьох областях", — пояснив фахівець у коментарі журналістам "Телеграфу". За його словами, три області — це не вся Україна, адже світло у багатьох регіонах та навіть на лівому березі України.

Причиною екстрених відключень став повний збій одного з блоків Хмельницької АЕС. Після цього інші станції були вимушено розвантажені, бо не було куди передавати потужність. "Це призвело до падінні напруги в мережі і до вимкнення споживачів", — розповів Рябцев.

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев

Енергетик пояснив механізм каскадного відключення, про яке заявив президент. Після збою на одній станції інші були вимушено також припинити постачання потужності. Це відбулося через те, що виникла технічна неможливість передачі електроенергії.

Рябцев вважає, що потрібно перевірити, чи були проведені в міжсезоння роботи на українських АЕС в повному обсязі. "І куди пішли кошти, зокрема, які були виділені для Хмельницької АЕС", — зазначив експерт. За його словами, кількість аварій на атомних електростанціях викликає питання щодо цільового використання коштів.

Хмельницька АЕС

Причини екстрених відключень у Молдові

У Молдові також зафіксували екстрені відключення. Міністерство енергетики країни заявило, що в енергосистемі стався збій після падіння напруги в українській енергомережі. Міський голова Кишинева Чебан повідомив про відключення електроенергії в більшій частині столиці Молдови.

Експерт Геннадій Рябцев пояснив, що відключилася лінія 400 кіловольт між енергосистемами Румунії та Молдови, а також лінія на 750 кіловольт між західною та центральною частинами України. Саме тому в Молдові виникли екстрені вимкнення.

Немає там блекауту — екстрені вимкнення, як і в Україні, Геннадій Рябцев.

Енергетик запевнив, що ситуація буде виправлена. "Такі ситуації вже відбувались, і я думаю, що великих наслідків це за собою не потягне", — сказав фахівець. Водночас він підкреслив, що висновки потрібно буде зробити.

Рябцев розповів про причини зростання аварійності в енергосистемі. За його словами, аварійність за поганої погоди взимку зростає, а також через постійне увімкнення і вимкнення мережі в рамках графіків обмеження потужності. "Зросла аварійність в нас більш ніж на третину. І вона продовжуватиме зростати", — попередив експерт.

Енергетики повертають світло киянам. Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

"Дуже потрібно, щоб система отримувала якомога більше нової потужності, а і не лише потужності генерації, але і потужності передачі і розподілу", — підкреслив Рябцев.

