У Києві - критично низька напруга. Що показують прилади та яка техніка може вийти з ладу

Краще за можливості не користуватися чутливими до перепадів пристроями

Після російської атаки в ніч на 9 січня ситуація зі світлом у Києві стала ще важчою, запровадили екстрені відключення. 10 січня вони продовжують діяти на Лівому березі столиці, в Голосіївському та Печерському районах. У тих районах Києва, де світло є, в мережі фіксується дуже низька напруга.

Прилади обліку в столиці показують значення, що набагато нижче нормального мінімуму. З 1 липня 2025 року стандарт напруги в Україні становить не 220, а 230 В. Допустимі відхилення від номінальної напруги тепер становлять від 207 В до 253 В. Однак після російських ударів ситуація в мережі нестабільна, напруга стрибає.

У суботу енергетикам вдалося повернути електропостачання для 588 тисяч родин столиці. Однак напруга в мережі дуже нестабільна, інколи навіть нижче за 100 В.

В чому небезпека низької напруги у мережі

Більшість сучасних приладів містять велику кількість мікросхем, дуже чутливих до напруги. Її перепади можуть вивести їх з ладу.

Яким приладам перепади напруги шкодять найбільше:

Комп'ютерна техніка — перепади можуть пошкодити мікросхеми, жорсткі диски та інші компоненти

— перепади можуть пошкодити мікросхеми, жорсткі диски та інші компоненти Телевізори та монітори — загроза для екранів та систем, що відповідають за підсвітку та керування зображенням

— загроза для екранів та систем, що відповідають за підсвітку та керування зображенням Зарядні пристрої — можуть постраждати від перепадів напруги і навіть стати причиною пожежі

— можуть постраждати від перепадів напруги і навіть стати причиною пожежі Модеми, роутери, репітери — вони підключені до мережі завжди і тому особливо вразливі до перепадів напруги

— вони підключені до мережі завжди і тому особливо вразливі до перепадів напруги Побутова техніка — холодильники, пральні машини, мікрохвильовки та інша техніка можуть вийти з ладу через перепади напруги

Користування цими приладами краще відкласти на потім. Все, що можна, краще вимкнути з розетки до стабілізації напруги.

Нагадаємо, раніше нардеп Сергій Нагорняк, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг пояснив "Телеграфу", що зменшення напруги у мережі є наслідком нестачі генерації, особливо балансуючих потужностей.