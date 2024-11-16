Відключення світла псують техніку. Як не спалити ноутбук під час стрибків напруги (список порад)

Стрибки напруги можуть призвести до згоряння мікросхем, блоків живлення або сенсорних панелей

Якщо ви читаєте цей текст, то можливо уже випробували на своїй домашній техніці наслідки від стрибків напруги після відключень світла. Техніку рекомендують вмикати у мережу не одразу після того, як дали світло, а через 10-15 хвилин. І до цих порад варто дослухатися, найчутливіша техніка зазвичай і коштує дорого: це ноутбуки і телевізори.

"Телеграф" зібрав найкорисніші поради для того, щоб вберегти домашню електроніку від перепадів напруги, якщо світло дали, коли вас немає дома. Тут є варіанти на будь-який гаманець:

Чому це відбувається

Коли електропостачання повертається, в мережі може виникнути різке збільшення напруги через одночасне ввімкнення багатьох споживачів. Це створює навантаження, що призводить до коливань.

Навіть якщо ваша техніка не згорає від цих стрибків одразу, наслідки все одно можуть проявитися через якийсь час. Адже стрибки напруги можуть зменшити термін служби техніки та спричинити знос внутрішніх компонентів. Наприклад, перепади на 10-25% від норми (220 В) можуть скоротити ресурс приладів майже вдвічі.

Спосіб 1. Реле напруги

Це найдешевший з усіх варіантів, який зможе собі дозволити кожен. Це буквально "накладна розетка" із табло, яке показує вам напругу у мережі.

Реле захистить ваш девайс, відключивши йому напругу у момент, коли у мережі відбуваються надто небезпечні коливання. Таким чином техніка лишається цілою тому, що її просто відімкнули. Такий спосіб є зручним, адже не потребує вашої присутності вдома.

Однак варто враховувати, що граничні межі (найнижчу і найвищу) ви маєте встановити вручну. Після стабілізації напруги реле знову підключає техніку до електромережі.

Спосіб 2. Джерела безперебійного живлення

Джерела безперебійного живлення — це опція для осіб із нічогеньким домашнім бюджетом, адже коштує дорого. При виникненні перебоїв в електропостачанні ДБЖ автоматично активується, перемикаючи живлення на вбудовані акумулятори. Це дозволяє підтримувати роботу підключених пристроїв без перерви.

ДБЖ є першим елементом захисту для чутливих електронних систем, таких як комп'ютери, сервери, медичне обладнання.

Спосіб 3. Вбудоване реле у щитку

Вбудоване реле напруги монтується в електрощиток і забезпечує захист для всієї квартири або будинку. Це більш функціональний варіант, бо чого він охоплює всі підключені до мережі пристрої. Як і реле-розетка, реле у щитку просто вимикатиме напругу для усіх ваших пристроїв, коли у мережі будуть небезпечні стрибки.

Сам пристрій коштує від 1000 грн, проте його встановлення буде дорожчим, бо вимагає послуг кваліфікованого електрика.

Спосіб 4. Мережевий фільтр

Фільтр електричного струму підходить для обладнання, яке споживає невелику кількість енергії. Мережеві фільтри забезпечують захист від частих стрибків напруги, що може запобігти пошкодженню підключених пристроїв. Він відхиляє будь-яке додаткове напруження, щоб забезпечити постійний рівень потужності пристроїв.

Стандартні мережеві фільтри мають від 3 до 8 розеток, що дозволяє одночасно підключати декілька пристроїв. Багато сучасних моделей оснащені USB-виходами. Довжина кабелю варіюється, зазвичай від 1,5 до 5 метрів, що забезпечує гнучкість у розміщенні.

Спосіб 5. Стабілізуючі пристрої

Стабілізатор напруги являє собою електричне обладнання, призначене для нормалізації напруги в мережі при навантаженні у вузькому діапазоні. Рівень струму вирівнюється до 220 В за умови різких стрибків.

При підвищених показниках електроструму пристрій автоматично відключає електроживлення. Він відрізняється від ДБЖ тим, що не має акумулятора.

Такі способи захисту електрики суттєво зекономлять вам кошти, адже обійдуться дешевше за ноутбук, який при перепаді напруги згорить першим.

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