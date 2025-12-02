Не завжди 220. На що вказують постійні скачки напруги в електромережі

Зараз електроенергією Україну забезпечують дев'ять енергоблоків

Наслідком пошкодження об'єктів енергосистеми, що завдала Росія, є не лише регулярні графіки відключень світла, але й зменшення напруги у мережі. Така ситуація є наслідком нестачі генерації, особливо балансуючих потужностей.

Що треба знати:

Напруга в мережі "скаче" через недостатню генерацію

Тривають відновлювальні роботи, коли їх завершать, система отримає додаткові 160 МВт потужності

Зараз 75-80% енергії, що споживається Україною, забезпечується "Енергатомом"

Про це у розмові з "Телеграфом" сказав народний депутат України, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Триває відновлення пошкоджених об'єктів, але на це потрібен час.

Зараз не вистачає генерації, особливо балансуючих потужностей, тому що було вражено кількома атаками і об'єкти "Укргідренерго", і теплові електростанції, значну частину виведено з ладу. Вони відновлюються, як тільки відновляться, додатковий об'єм піде в мережу, але потрібен час на їх відновлення. Сьогодні, по суті, левова частина, біля 80%, станом на зараз, 75-80% нашого споживання забезпечується "Енергатомом", Сергій Нагорняк

Він додав, що зараз електроенергією Україну забезпечують дев'ять енергоблоків. При цьому дев'ятий на 160 МВт ще не дозавантажений. Як тільки проведуть відповідні роботи на об'єктах "Укренерго", "Енергатом" зможе додатково додати в мережу 160 МВт потужності.

Тому нам важливо з повагою ставитися до роботи працівників "Енергатома". Це 30-тисячний колектив, і повертати довіру до цього підприємства, тому що фактично завдяки їхній роботі, сьогодні ми можемо бути з електричною енергією, хоч і з обмеженнями, але ця левова частина забезпечується саме "Енергатомом", — пояснив нардеп

Що таке "Енергоатом"

"Енергоатом" — це Національна атомна енергогенеруюча компанія, найбільший виробник електроенергії в Україні. Вона є оператором усіх діючих атомних електростанцій країни: Запорізької, Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької. "Енергоатом" — акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі.

Раніше "Телеграф" розповідав, які продукти можуть першими здорожчати через відключення світла. Особливо це стосується саме замороженої продукції, зокрема риби.