Стрибки напруги триватимуть роками: в яких областях найбільше та як захистити техніку

Нестабільна напруга вже зупиняла транспорт і водопостачання

Перепади напруги в українських електромережах триватимуть щонайменше кілька наступних років. Українцям варто подбати про безпеку техніки вже зараз.

Що потрібно знати

Стрибки напруги триватимуть через зношення обладнання та наслідки атак

Найбільші пошкодження — Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Полтавщина

Ризики перепадів є в Києві та Одесі

Перепади вже призводять до зупинки метро, транспорту та водопостачання

Експерти радять встановлювати стабілізатори

Про це в ефірі КИЇВ24 повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, по розподільчих мережах — особливо на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Полтавщині — завдано багато ударів, а обладнання працює у режимах, для яких не призначене. Постійні вмикання та вимикання мереж, які тривають уже три роки, призвели до зношення інфраструктури. Це викликає відгорання контактів, реактивні струми та хаотичні перепади.

"Це місцеве явище, в кожній конкретній компанії місцевій розуміють, де в них слабкі місця, але в них просто зараз не вистачає ресурсу відновити всі слабкі місця до нормального статусу. Київ абсолютно в зоні ризику. Причому навіть сильніше, ніж багато інших регіонів. Одеса так само в зоні дуже великого ризику таких ситуацій", — наголосив експерт.

Зазначимо, від перепадів напруги регулярно страждають Харківщина та Полтавщина. Напередодні через перебої напруги в Харкові зупиняли метро, а наземний електротранспорт працював на 80%. З цієї ж причини тимчасово зникло водопостачання. Систему довелось перезавантажувати, щоб відновити подачу води.

Українці мають заздалегідь підготуватися до наслідків. Щоб уберегти техніку, Харченко рекомендує встановлювати стабілізатори та реле напруги.

Як користуватися електроприладами після відновлення світла

Попри складнощі, найбільш критична хвиля ремонтів уже завершується, і, за словами Харченка, кожні 2–3 дні ситуація в мережах буде поступово покращуватися. Однак це не враховує можливих нових атак.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українцям варто бути готовими не лише до перепадів напруги, а й до подальших відключень ще кілька років поспіль. Дефіцит електроенергії, що виник через російські атаки, не зникне миттєво й обладнання потребуватиме ремонту.