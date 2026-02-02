Без світла понад 15 годин. Графіки відключень на 2 лютого
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у понеділок, 2 лютого, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Введено графіки окремо для кожного будинку у столиці. Що важливо знати:
- Графіки будуть нерівномірними у різних районах через особливості пошкоджень енергосистеми.
- Вони ніяк не прив’язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).
- Їх можна буде подивитися в чат-боті та на сайті. Через навантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.
Київська область
Волинська область
Вінницька область
Дніпропетровська область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Кіровоградська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Загального графіка вимкнення електроенергії більше немає. Надалі є графік погодинних відключень, але у оновленому форматі. Тепер споживачі можуть індивідуально на свою адресу перевіряти, коли саме планується відключення світла.
Харківська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Раніше "Телеграф" розповідав, чому після відключень світла по Україні дісталося й енергосистемі Молдови.