Графіки дійшли до Молдови. Українці наробили мемів про раптове відключення світла

У жартах згадали не тільки метро, а й "Укрзалізницю"

У суботу, 31 січня, в Україні в кількох областях запровадили екстрені відключення, які чимало людей називали блекаутами. Ця ситуація надихнула українців на створення тематичних мемів.

"Телеграф" зібрав найсмішніші жарти про відключення в Україні. Зауважимо, що однією з головних тем для жартів було те, що відключення торкнулись і Молдови.

Українці жартували про те, що "Укренерго" ввело екстрені відключення світла не тільки в Києві, а й в Кишиневі. До того ж були й меми про те, що українські енергетики працюють над тим, аби у Молдову повернулось світло, адже українці вже звикли до відключень.

Меми про відключення світла в Україні та Молдові

Меми про відключення світла в Україні та Молдові

Меми про відключення світла в Києві

До слова, під час екстреного знеструмлення в Києві та Харкові перестало працювати метро. Однак, як жартували в мережі, Львівський метрополітен залишився у строю. Зауважимо, що у Львові метро немає.

Меми про відключення світла та зупинку метро

Меми про відключення світла та зупинку метро

Згадали в мемах і "Укрзалізницю", яка попри регулярні обстріли, відключення та сильні морози продовжує працювати. Щоправда, іноді стаються затримки рейсів.

Меми про відключення світла та Укрзалізницю

Також українці жартували, що "енергетичне перемир'я" в Україні настільки ефективно працювало, що "світло вирубили навіть у Молдові".

Меми про відключення світла

Нагадаємо, що відключення 31 січня не є блекаутом, адже це просто наслідок аварійної ситуації, яка виникла в мережі. Вона захопила й Молдову, тому там також були перебої.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в деяких містах України під час відключень спостерігались стрибки напруги в мережі.