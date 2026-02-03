Київське метро має свої секрети: що заклали в тунелі на випадок катастрофи

Метро здатне захистити людей під час обстрілів, але не розраховане на тривале перебування

Київський метрополітен будували не тільки як транспортну артерію великого міста. У радянський час його планували використовувати як укриття на випадок війни, цю функцію метро часто виконує зараз, під час російських атак. Та за проєктом, метро має витримувати навіть ядерну катастрофу — для цього є кілька захованих речей, які пасажири зазвичай не бачать.

В деяких тунелях можна знайти раптові сходи вгору. Це санвузли, які в звичайний час закриті, а використовуються тільки коли метро працює в режимі бомбосховища. Та варто розуміти — метро не може забезпечити людей всім необхідним тривалий час.

Вентиляція метрополітена/ Фото: metro.kyiv.ua

Окрім санвузлів тут є артезіанські свердловини з питною водою, які можуть відкривати за гострої потреби, проте ані запасів продуктів, ані секретних бункерів з усім необхідним тут не знайти.

Кияни ночують в метро під час ракетної атаки

Якщо ситуація стає максимально небезпечною — виходи зі станцій можуть блокуватися герметичними дверми. На це потрібні секунди. Гермозатвор важить близько восьми тонн та приводиться в дію гідравлічним механізмом.

Гермозатвор на станції "Вокзальна"/ Фото: metro.kyiv.ua

За його допомогою станцію відсікають від тунелів. На все про все — 8-10 секунд. Після цього вхід герметизується. В радянські часи подібні гермозатвори були обов'язковими. Захищати мали не тільки від ядерної зброї, а й від повеней чи землетрусів. Вони бувають двох видів — станційні на станції та тунельні, які блокують ділянку в тунелі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім гермозатворів, на найглибшій станції Києва можна знайти спеціальні бункери, звідки мало б працювати командування у випадку ядерної війни.