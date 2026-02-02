Є лише одне "безпечне" місце: де у вагоні метро найсильніше дме і чому

Машиніст розповів, як влаштовано вентиляцію у вагонах метрополітену

Практично на всіх гілках поїздів столичної підземки є повітрозабірники, які можна побачити на даху. Саме через них під час руху повітря потрапляє у вагон.

У вагонах є місця, де дме найбільше і навпаки. Цим секретом поділився машиніст Київського метрополітену Дмитро у соцмережах.

Щоб уникнути протягів, найкраще влаштуватися на самому початку вагона по ходу поїзда, біля дверей в інший вагон. Відповідно, найпотужніша вентиляція у хвості вагона. Цим можна скористатися у літню спеку.

Що стосується середини вагона, то частина біля стіни, де відкриваються двері на платформу під час зупинки, — більш продувана, ніж навпроти.

Раніше відомий ведучий Дмитро Комаров показав "легкі" харківського метро, які врятували тисячі людей на початку повномасштабного вторгнення. У ті місяці люди пересувалися містом тунелями метро і завдяки потужній системі вентиляції тисячам харків’ян було чим дихати.

Також він показав, що робить ескалатор зі шнурками чи одягом. Шнурки миттєво затягує всередину механізму та тримає міцно. У реальних умовах зупинити ескалатор самостійно дуже складно – потрібно натиснути особливу аварійну кнопку внизу або вгорі ескалатора.