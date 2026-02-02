Стильно та вінтажно: як виглядало метро в Києві 65 років тому (фото)

Станцію було відкрито у 1960 році

Станції метро Києва мають цікаву архітектуру та оздоблення. Однак деякі деталі давно замінили й побачити їх тепер можна лише на старих знімках.

В одній з тематичних груп у соцмережі Facebook опублікували фото станції метро "Університет" 1961 року. На знімку — ескалатори та світильники ще старого зразка.

Ескалатор станції метро "Університет", 1961 рік

"Яке все стильне та вінтажне", — написав один з коментаторів

Станція метро "Університет" у Києві — що про неї відомо

Станцію, розташовану між станціями "Вокзальна" і "Театральна" відкрили 6 листопада 1960 року у складі першої черги будівництва. Назву визначило розташування поблизу головного ("червоного") корпусу Національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

З 1986 року станція "Університет" має статус "пам'ятка архітектури місцевого значення". Вона має три підземних зали — середній і два зали з посадковими платформами.

Зали станції з'єднані між собою рядами проходів-порталів, які чергуються з пілонами. Пілони облицьовано коричнево-рожевим мармуром із білим декоративним орнаментом з гіпсу. "Родзинкою" "Університету" є карнизи з литого скла та освітлення за ними, складний візерунок на підлозі. Цікаво, що у мармурі, яким облицьована станція, можна роздивитися скам'янілі залишки доісторичних істот.

