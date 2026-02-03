У Киевского метро есть свои секреты: что заложили в тоннели на случай катастрофы

Метро способно защитить людей во время обстрелов, но не рассчитано на длительное пребывание

Киевский метрополитен строили не только как транспортную артерию большого города. В советское время его планировали использовать в качестве укрытия на случай войны, эту функцию метро часто выполняет сейчас, во время российских атак. Но по проекту метро должно выдерживать даже ядерную катастрофу — для этого есть несколько спрятанных вещей, которые пассажиры обычно не видят.

В некоторых тоннелях можно найти внезапную лестницу вверх. Это санузлы, которые обычно закрыты, а используются только когда метро работает в режиме бомбоубежища. Но следует понимать — метро не может обеспечить людей всем необходимым долгое время.

Вентиляция метрополитена/ Фото: metro.kyiv.ua

Кроме санузлов, здесь есть артезианские скважины с питьевой водой, которые могут открывать при острой необходимости, однако ни запасов продуктов, ни секретных бункеров со всем необходимым здесь не найти.

Киевляне ночуют в метро во время ракетной атаки

Если ситуация становится максимально опасной – выходы из станций могут блокироваться герметичными дверями. На это уходят секунды. Гермозатвор весит около восьми тонн и приводится в действие гидравлическим механизмом.

Гермозатвор на станции "Вокзальная"/ Фото: metro.kyiv.ua

С его помощью станцию отсекают от тоннелей. На все обо всем – 8-10 секунд. После этого вход герметизируется. В советское время подобные гермозатворы были обязательными. Защищать не только от ядерного оружия, но и от наводнений или землетрясений. Они бывают двух видов — станционные и туннельные, которые блокируют участок в тоннеле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме гермозатворов, на самой глубокой станции Киева можно найти специальные бункеры, откуда должно было работать командование в случае ядерной войны.