Полтавщину заморозять люті морози: коли чекати на прихід ще одного похолодання

Холодне повітря в Україну йде з північного сходу Європи

На Полтавщині після невеликого потепління очікуються морози. Вони повернуться різко та будуть суттєвими.

Про це йдеться у прогнозах погоди. Так, наприклад, згідно з розрахунками синоптиків сайту Meteofor, з 9 по 11 лютого на Полтавщині очікується до -5-13 градусів. Однак перед цим, за розрахунками синоптиків, варто чекати на невелике потепління — до -2-4 градусів (поступово з 5 по 8 січня). У деякі дні можливий сніг із дощем.

Погода в Полтавській області

Такий прогноз дають фахівці сайту Meteo.ua. Вони також вважають, що з 9 по 12 лютого на Полтавщину прийде друга хвиля лютневих холодів. до -6-14 градусів. Можливі опади у вигляді снігу.

Похолодання у лютому

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що лютий в Україні розпочнеться з нової хвилі похолодання. Причиною низької температури стане просування арктичного повітря із північного сходу Європи під впливом антициклону.

Так, у першій декаді лютого у більшій частині областей, крім південних, знову очікуються морози до -20 °C. З 8-10 лютого морози почнуть поступово слабшати, хоча на північному заході холодна погода, мабуть, протримається майже до кінця місяця.

