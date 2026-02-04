Полтавщину заморозят лютые морозы: когда ждать прихода еще одного похолодания

Холодный воздух в Украину идет с северо-востока Европы

В Полтавской области после небольшого потепления ожидаются морозы. Они вернутся резко и будут существенными.

Об этом говорится в прогнозах погоды. Так, например, согласно рассчетам синоптиков сайта Meteofor, с 9 по 11 февраля в Полтавской области ожидается до -5-13 градусов. Однако перед этим, по рассчетам синоптиков, стоит ждать небольшого потепления — до -2-4 градусов (постепенно с 5 по 8 января). В некоторые дни возможен снег с дождем.

Погода в Полтавской области

Схожий прогноз даюти специалисты сайта Meteo.ua. Они также считают, что с 9 по 12 февраля в Полтавскую область придет вторая волна февральских холодов. до -6-14 градусов. Возможны осадки в виде снега.

Погода в Полтавской области

Похолодание в феврале

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что февраль в Украине начнется с новой волны похолодания. Причиной низкой температуры станет продвижение арктического воздуха с северо-востока Европы под влиянием антициклона.

Так, в первой декаде февраля в большей части областей, кроме южных, снова ожидаются морозы до -20 °C. С 8–10 февраля морозы начнут постепенно слабеть, хотя на северо-западе холодная погода, вероятно, продержится почти до конца месяца.

Погода в Украине

