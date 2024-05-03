У "Забороні" відповіли, що не мають відношення до інциденту з відомим шеф-кухарем

Відомий український шеф-кухар і кулінарний блогер Євген Клопотенко, який не раз давав інтерв'ю "Телеграфу", потрапив у неприємну історію з нібито редакторами українського онлайн-видання "Заборона".

На своїй сторінці у Твітері Клопотенко виклав скріншот переписки в месенджері Telegram, в якій кулінару представилися працівником незалежного медіа. Редактор "Заборони", як представився чоловік, звернувся до шеф-кухаря з пропозицією відзняти подкаст, але, швидше за все, переплутав чат і обізвав Клопотенка лайливим словом.

"Шановні твіттеряни, на зв'язку з вами ху**ос по версії редакторів незалежного медія Заборона", — написав кулінарний блогер. Ймовірно, редактор онлайн-видання помилився, сплутавши робочий чат з чатом, де знаходився сам Клопотенко.

Сам же кулінар обурився такому ставленню працівників "Заборони" до його особи. "І ось що мені цікаво. Якщо я вам такий неприємний, на**я ви мені пишете?", — запитується Євген.

Відповідь "Заборони" до ситуації з Євгеном Клопотенком

Головна редакторка видання Євгенія Костіна заявила, що "Заборона" не має відношення до переписки з Євгеном Клопотенком. За її словами, ця розмова велась від імені фейка, а не діючого редактора медіа. "Припускаємо, що це є цілеспрямованою стратегією для розпалювання хейту в сторону нашого медіа. Всіх любимо!", — зазначила Костіна.

А тим часом за сам Telegram сперечаються українці. Деякі заявляють, що робота месенджера Telegram в Україні є величезною проблемою. Нещодавно месенджер заблокував українські чат-боти, через які мешканці тимчасово окупованих територій могли передавати дані про переміщення російських військ. Наразі їх роботу було відновлено.