Это страшный сон любого пользователя мессенджера Telegram

Известный украинский шеф-повар и кулинарный блогер Евгений Клопотенко, не раз дававший интервью "Телеграфу", попал в неприятную историю с якобы редакторами украинского онлайн-издания "Заборони".

На своей странице в Твиттере Клопотенко выложил скриншот переписки в мессенджере Telegram, в которой кулинару представились работником независимого медиа. Редактор "Заборони", как представился мужчина, обратился к шеф-повару с предложением снять подкаст, но, скорее всего, перепутал чат и обозвал Клопотенко бранным словом.

"Уважаемые твиттеряне, на связи с вами ху**ос по версии редакторов независимого медиа Заборони", — написал кулинарный блогер. Вероятно, редактор онлайн-издания ошибся, спутав рабочий чат с чатом, где находился сам Клопотенко.

Сам же кулинар возмутился таким отношением работников "Заборони" к его личности. "И вот что мне интересно. Если я вам такой неприятный, на**я вы мне пишете?", — спрашивает Евгений.

Между тем за сам Telegram спорят украинцы. Некоторые заявляют, что работа мессенджера Telegram в Украине — огромная проблема. Недавно мессенджер заблокировал украинские чат-боты, через которые жители временно оккупированных территорий могли передавать данные о перемещении российских войск. Сейчас их работа возобновлена.