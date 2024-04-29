Чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри в Telegram знову запрацювали: хто цього досяг

Ворог все ще може створювати псевдоботи та боти-двійники, через які може поширювати дезінформацію

Українські чат-боти, через які мешканці тимчасово окупованих територій могли передавати дані про переміщення російських військ, після недовгого блокування з боку Telegram знову було розблоковано. Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також боти Мінцифри "єВорог".

Про це повідомляє пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Там також нагадали, що ворог може створювати псевдоботи та боти-двійники, через які може поширювати дезінформацію або збирати ваші дані.

"Щоби цьому завадити, використовуйте інструмент для перевірки чат-ботів: dovidka.info/botcheker. А ще краще – підписуйтеся на канал SPRAVDI у WhatsApp та Viber. Там ваші дані точно будуть у більшій безпеці: https://spravdi.online", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що за даними відомого українського моніторингового пабліку "Николаевский Ванек", боти повернули завдяки діям Мінцифри.

Нагадаємо, що 28 квітня месенджер Telegram заблокував низку офіційних чат-ботів України. Через них мешканці тимчасово окупованих територій могли передавати дані про переміщення російських військ. У мережі тоді припустили, що блокування нібито сталося через заклики заблокувати месенджер на території України. Втім, влада це заперечує і заявляє, що блокування було задумом росіян.