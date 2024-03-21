"Якщо не можеш перемогти зло, очоли його": Клопотенко озвучив свої плани на Житній ринок

За словами Клопотенка, вже є інвестори, які розглядають можливість вкластися у його ідею

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко, який виступив проти аукціону з Житнього ринку, готовий сам брати участь у торгах. Він зазначив, що дуже переймається долею історичної будівлі на Подолі, але не має жодних юридичних повноважень, щоб щось змінити.

Про це він розповів у коментарі головному редактору "Телеграфа" Ярославу Жарєнову. За словами Клопотенка, зараз він проводить консультації із фахівцями щодо легітимності своєї причетності до подальшої долі Житнього ринку.

"Це наразі єдиний вихід, який я бачу. Не можеш перемогти зло — очолюй його. Багато людей запитують, "Євгенію, а що ти там робиш, у тебе немає юридичного статусу?". І це правда, я там просто ніхто. Але якщо я, моя компанія, мій інвестор або ми разом переможемо на аукціоні, то тоді у мене з’явиться певний спектр дій, і я зможу з житнім ринком робити що потрібно", — сказав Євген Клопотенко.

Він також розповів, що компанія, яка б могла заявити про бажання зайнятися Житнім ринком, мала з’явитися в травні 2024 року. За словами шеф-кухаря, готується великий проєкт про інвестора, з яким надалі планувалося прийти до мера Києва та презентувати його. Але через плани влади провести аукціон із оренди будівлі Житнього ринку плани змінилися. Саме тому Клопотенко просить владу столиці відстрочити аукціон.

"Я прошу, щоб не проводили аукціон, доки у всіх не будуть готові хороші проєкти. Щоб потім були публічні слухання цих проєктів, щоб люди послухали та вибрали, який проєкт найкращий і саме ця компанія могла б мати можливість його реалізувати", — сказав Євген Клопотенко.

Шеф-кухар додав, що тепер перед ним стоїть нелегке завдання — у прискореному режимі знайти 15 млн доларів, які потрібно проінвестувати протягом трьох років на повну реконструкцію. До того ж отримати "мільярд документів" і далеко не факт, що все вийде.

Він також наголосив, що сьогодні заплановано зустріч із інвесторами, які самі звернулися з пропозицією профінансувати ідею.

"Жодного рішення на цей час немає, на жаль. Але мерія нас почула, це приємно. Завтра вранці має бути засідання Київради, на якому скасують цей тендер і призначать інший", — резюмував Євген Клопотенко.

Повний текст розмови читайте за посиланням: Про спробу віджати Житній ринок, розмову з Кличком і бюрократію: інтерв'ю з Євгеном Клопотенком

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