Telegram заблокував чат-боти Мінцифри та СБУ: через них повідомляли про переміщення російських військ

Жителів ТОТ попередили про небезпеку

Месенджер Telegram заблокував низку офіційних чат-ботів, через які мешканці тимчасово окупованих територій могли передавати дані про переміщення російських військ. Також заблоковано аналогічні російські боти.

Увагу на це звернув журналіст Костянтин Риженко. Він припустив, що блокування відбулося через заклики заблокувати месенджер на території України.

На момент написання новини офіційний бот Мінцифри "єВорог" не працює, так само як і бот СБУ stop_russian_war_bot. Разом із ними вийшли з ладу й деякі інші механізми оповіщення про російські переміщення.

Риженко у своєму оригінальному повідомленні зазначив, що причина блокування полягає в тому, що заяви українських політиків про підконтрольність Telegram ФСБ дійшли до розробників месенджера, через що вони вирішили заблокувати всі боти для наведення. Як українські, так і російські.

У зв’язку з цим він поцікавився тим, як тепер мешканцям ТОТ інформувати владу України про російські переміщення.

При цьому він підкреслив, що той самий "єВорог" має величезну кількість російських клонів, які передають інформацію ворогові, а тому попросив максимально поширити інформацію про них, щоб люди ними не користувалися.

"Велике прохання поширити повідомлення про те, що справжні боти не працюють, а замість них фальшиві боти. Це важливо, через такі речі багато людей в окупації потрапляють у катівні", — написав він.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт щодо регулювання месенджера Telegram та інших платформ загального доступу до інформації. Якщо його приймуть, деякі види контенту будуть заборонені.