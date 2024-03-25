"Что такое "ласкавушка", я не знаю": языковой омбудсмен высказался по поводу "обрусевших" детсадов

В Украине много подобных заведений

В Украине до сих пор работают детские сады с русскими названиями. Среди них есть и не соответствующие ни украинскому правописанию, ни даже здравому смыслу.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он недавно привел список с примерами таких названий и обратился в местные советы относительно их переименования.

"Родители детей, местные депутаты начали активно писать, что наш перечень далеко не полон. Есть множество других смешных названий, которые точно не соответствуют ни украинскому правописанию, ни нормам украинского языка, ни даже здравому смыслу", — подчеркнул языковой омбудсмен.

Кремень привел пример, когда в Сумах его коллеги обнаружили очень интересное название дошкольного учебного заведения — "Ласкавушка". Он также отметил, что подобные нарушения встречаются во многих регионах Украины

"Что такое "ласкавушка", я не знаю, но точно оно должно быть пересмотрено местными властями, должен быть найден адекватный ответ. Поэтому уполномоченный обращает внимание на искажения не только в названиях учебных заведений, но и в названиях населенных пунктов, торговых знаков и марок. И это один из важных компонентов сохранения украиноязычной культурной целостности в условиях полномасштабного вторжения", — подчеркнул языковой омбудсмен.

Детальнее о том, где больше всего нарушений языкового закона, какие штрафы, что делать с русскоязычными каналами и гражданами, читайте в материале "Телеграфа": Депутатов, говорящих дома на русском, становится все меньше — языковой омбудсмен.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что использование негосударственного языка во время родительского собрания, а также воспитательных часов со школьниками является прямым нарушением языкового законодательства. Учителя во время образовательного процесса должны использовать государственный язык, независимо от того, каким языком они пользуются в быту.