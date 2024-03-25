"Що таке "ласкавушка", я не знаю": мовний омбудсмен висловився щодо "зросійщених" дитсадків

В Україні багато подібних закладів

В Україні досі працюють дитячі садочки із російськими назвами. Серед них є й такі, що не відповідають ані українському правопису, ані навіть здоровому глузду.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він нещодавно навів список із прикладами таких назв, та звернувся до місцевих рад щодо перейменування.

"Батьки дітей, місцеві депутати почали активно дописувати, що наш перелік далеко не повний. Є безліч інших смішних назв, які точно не відповідають ані українському правопису, ані нормам української мови, ані навіть здоровому глузду", — підкреслив мовний омбудсмен.

Кремінь навів приклад, коли в Сумах його колеги виявили дуже цікаву назву дошкільного закладу освіти — "Ласкавушка". Він також зазначив, що схожі порушення зустрічаються в багатьох регіонах України

"Що таке "ласкавушка", я не знаю, але точно воно має бути переглянуто місцевою владою, повинна бути знайдена адекватна відповідь. Тому уповноважений звертає увагу на покручі не тільки в назвах закладів освіти, але й в назвах населених пунктів, торгівельних знаків і марок. І це один із важливих компонентів збереження українськомовної культурної цілісності в умовах повномасштабного вторгнення", — підкреслив мовний омбудсмен.

Детальніше про те, де найбільше порушень мовного закону, які штрафи, що робити з російськомовними каналами та громадянами, читайте у матеріалі "Телеграфа": Депутатів, які розмовляють вдома російською, стає все менше — мовний омбудсмен.

Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що використання недержавної мови під час батьківських зборів, а також виховних годин зі школярами є прямими порушенням мовного законодавства. Учителі під час освітнього процесу мають використовувати державну мову, незалежно від того, якою мовою вони користуються в побуті.