"Мобилизация должна быть жестче, иначе мы рискуем потерять страну" — боец Третьей отдельной штурмовой бригады Иван Лукавый

Боец ВСУ уверен, что война будет идти еще не один год

О штурмах на Донбассе, ответственности народа за свою власть, мистической цикличности украинской истории, как выиграть войну и к чему готовиться в ближайшие годы? Об этом в интервью Виктории Кушнир в рамках проекта Телеграфа "Линия фронта" рассказал Иван Лукавый "Ирландец", боец Третьей отдельной штурмовой бригады, который получил ранение под Бахмутом и находится на реабилитации. В гражданской жизни – писатель.

Как попал на войну

За полтора года до вторжения я уже начал готовиться. Никаких иллюзий не было – никто просто так не наращивает группировку войск на границах. Отслеживал каналы, где общались российские военные. Нарративы о том, что "Мы скоро пойдем на Киев и будем тра*ать хохлушек" звучали еще тогда.

Полномасштабное наступление планировалось тщательно, за годы. Россияне уничтожали наши склады с боеприпасами, строили агентурные сети и формировали расстрельные списки с фамилиями ветеранов боевых действий и гражданских активистов. Так и вышло. Они знали, по кому идти в Буче и Ирпене.

24 февраля промониторил динамику продвижения вражеских войск, понял, что скоро будут бои за Киев. Собрал броню, аптечку, подготовил личное, гражданское оружие и пошел в военкомат.

О штурмах под Бахмутом

В начале была эйфория, она просто не покидала места страха. Мы держали оборону в районе Белой Горы под Бахмутом. Воевали против рязанских ВДВ-шников. Они действовали взвешенно, профессионально. Эти "вагнеровские" мясные штурмы — не о них. Подходили близко, действовали уверенно. Зная наши позиции, избивали со снайперской точностью из гранатометов, АГС, тяжелых минометов. Окопы врага были менее чем в 100 метрах от нас. Это была мощная школа для штурмовика.

В первые дни контрнаступления нам поставили задачу пробить оборону россиян, пройти почти километр по их окопам и закрепиться. Мы тренировались, планировали действия, ведь понимали – это не просто очередной штурм, а самая важная операция всего сектора.

Нас подняли в 3, мы погрузились в машину и выехали на штурм. Это были самые величественные, самые важные моменты в моей жизни. Ребята выскакивали один за другим из М113 (бронетранспортер. — Ред.), как викинги, прыгавшие за борт кораблей. С пулеметами и полным БК бегом преодолевали расстояние до вражеских окопов. Местность вся была заминирована, пробиралась по кустам, чигирям. Забросали пару "кроваток" гранатами и произошел огневой контакт. Меня подстрелили, почувствовал как пуля ударила в бедро и разнесла кость. Я пытался наложить себе турникет, но кость вонзилась в мышцу.

Ребята работали как настоящие профессионалы: группа организовала круговую оборону. Наш пулеметчик одной рукой отстреливался, другой перевязывал меня. Кстати, сделал это очень качественно – медики на стабпункте заценили. Через полчаса меня эвакуировали.

Позже узнал, что победа далась нам дорогой ценой. Погиб командир моей группы и один из ребят, которые меня эвакуировали.

Восприятие смерти

Я верю, что там что-то есть. Не все так безнадежно. Как-то посчитал, что у меня погибло 16 приятелей на войне, еще два близких друга, а знакомых — даже не считал. Это бремя навсегда с нами.

Собратьев вспоминаю каждый день, мысленно разговариваю с ними. Просто не могу похоронить ребят в своем сознании. Не могу приехать к ним на могилы. Для меня они живы. Утрата красивых, умных, мужественных людей – это трагедия. Поэтому мы мстим за слезы и боль их близких.

"Населению Донбасса все равно чужды и мы, и московиты"

Мне показалось, населению Донбасса все равно чужды и мы, и московиты. У них своеобразное, "племенное" восприятие и это сыграло свою роль в войне. Мы большая страна, ментальность в регионах очень отличная. Не удивлюсь, если через десяток лет на Донбассе сделают какой-нибудь милитарный парк развлечений, где туристы смогут пострелять из автомата, порулить дроном и съесть сухпай.

Украинское общество никогда не было едино. Как и все остальные общества, единство – это вообще утопия. Есть определенная кастовость, которая всегда была. Перед лицом полного уничтожения можно, наконец, сбросить маски и посмотреть на нас такими, какие мы есть люди, которые готовы идти на жертвы и другие, которые не знают, что такое жертвенность. Как "казаки" и "греческие".

Но в противоположность России мы инициативны, умеем оказывать давление на верховное руководство. Если у нас не работает вертикаль, должна работать горизонталь власти.

Как демократии победить автократию?

В России 140 млн населения и автократия — это нужно учитывать. Россияне очень склонны к повиновению, привыкли бояться начальство, поэтому на поле боя могут действовать более слаженно.

Военная пропаганда врага – агрессивная, вопиющая. Она не имеет эстетики, только примитивизм, работающий как автомат Калашникова, просто и конкретно. Мы в этом слабее, потому что вся наша пропаганда сводится к успокоению и сглаживанию углов.

В нашей информационной политике нужно изменить вектор. Не развлекать, петь песни о псе Патроне, а показывать больше боли украинских солдат, объяснять военные нюансы, эмоции, быт, слезы и кровь. А еще постоянно напоминать, сколько людей было убито во время Голодомора и как душили нашу идентичность еще во времена Гетманщины.

Важно создавать новые смыслы и возрождать украинскую милитаристскую традицию. Если у нас ярко выделяется воинская каста, нужно ее стимулировать. Чтобы служба в ВСУ была не только выгодна, но и почетна. Недостаточно просто бросить человеку пару тысяч долларов за то, что он рискует жизнью ежедневно. Воины должны получать привилегии. Не льготы, не пенсии, а именно привилегии. Должны знать, что у их семей, даже после смерти на фронте, будет поддержка: льготы, бесплатная медицина, обучение для детей.

Европейцы понимают, что у них есть ресурс в виде украинского солдата. Пока что. Видимо, поэтому западные партнеры пытаются авральными темпами наводить порядок в своих вооруженных силах и решать вопросы с боеприпасами, ведь теперь угроза вторжения нависла и над ними. Они понимают, что американцы не будут за кого-то впрягаться, а блок НАТО — это соломенное чучело, не работающее так, как должно работать.

О мобилизации

Никакая армия мира не работает без принуждения. Мобилизация должна быть более жесткой, иначе мы рискуем потерять страну.

Институт принуждения работал во все времена. К примеру, американская армия во времена Гражданской войны расстреливала дезертиров. Сейчас таких практик не существует, но последние годы никто в мире не видел войны такого масштаба как наша. У нас (в украинской армии. — Ред.) дезертиров не расстреливают.

До конца 2024 года захватить территории Донецкой и Луганской областей — реальная задача для врага, если европейцы отвернутся от нас и если мы провалим мобилизацию.

Что касается женщин. Я человек традиционных взглядов, поэтому считаю, что женщин мобилизовать не следует. Но если исходить из современных гендерных стандартов — нужно. Совершенно равенство подразумевает также абсолютно равные обязанности. Сейчас девушки больше идут на медицинские должности, я думаю, это естественно. Женщина более эмпатична и чувствует острее инстинкт спасать, чем убивать.

К чему готовиться?

Готовимся к тотальной войне, которая продлится не один год. Она будет мутировать, градус жестокости будет повышаться.

Для меня Россия – метафизическое зло. А Кремль — этакие экзистенциальные ворота в ад. Трудно понять мышление человеческих существ, которые со всех концов огромной страны едут на поклон мертвому Ленину. Мистика? Мистика! А посмотрите во что это выливается.

Для россиян, ушедших воевать, кажется, самый большой страх — попасть к нам в плен, оглянуться вокруг и понять, что все, что им говорили, — полная ложь. То, что их картина мира сломается, пугает гораздо больше, чем перспектива быть убитыми.

Мы исходим из русского прошлого, из средневековой айдентики, которую пытаются присвоить россияне. Они понимают, что мы — угроза существованию их государственности. Единственный свидетель их преступления, их лжи, которого нужно ликвидировать любой ценой. Рано или поздно украинское возрождение спровоцирует развал России. История доказала, что мирно сосуществовать с нами они не способны.

Я верю в нашу победу. Если нас не сломили век оккупации, удушения идентичности, Голодоморы, Валуевские циркуляры, Эмские указы, Бучи, Мариуполи — значит, мы чего-то стоим. Мы — нация, у которой есть будущее и это будущее великое и славное!

Общалась Виктория Кушнир.