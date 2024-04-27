Генерал о поддержке США Украины: "Красные линии" сдвигаются либо исчезают вовсе

На Западе поняли, что если не остановить Путина в Украине, мир окажется на пороге Третьей мировой

Долгожданное решение Конгресса США о помощи Украине, а также быстрое подписание данного документа президентом Джо Байденом вызвало настоящее ликование в нашей стране и вой на московских болотах. Особенно после того, как выяснилось, что Штаты еще в марте тайно передали Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.

Ветеран Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан оценил для "Телеграфа" значение решения США и его влияние на дальнейший ход российско-украинской войны.

Негативный фон и позитивный итог

Выделение помощи — это важнейшее событие в жизни Украины и мира в целом, уверен военный эксперт.

"При этом ситуация, которая складывалась примерно с октября, создавала негативный фон для Украины в контексте борьбы с широкомасштабной вооруженной агрессией РФ, — отмечает Василий Богдан. — Европа кивала на США, те кивали на Европу, обсуждая вопросы — кто, что и в каком количество должен предоставлять Украине. Евроструктуры одобряли соответствующие решения. Но в практическую плоскость — предоставление нам больше вооружений, боеприпасов, военной техники — дело не переходило. ВСУ не хватало снарядов, РЭБ, систем ПВО, дальнобойных ракет. У нас до сих пор нет западных истребителей. Как следствие — россияне сумели захватить Авдеевку, продвинуться чуть дальше. И нам приходится воевать в сложнейший условиях, когда на десять вражеских выстрелов мы можем ответить лишь одним своим", — подчеркивает генерал.

Держать фронт в таких условиях крайне тяжело, поясняет он. А уж тем более думать о наступательных действиях, о стратегической задаче деоккупации всех своих территорий.

"В какой-то момент у меня создалось впечатление, что в геополитических играх Украине отвели роль "болвана" (условного партнера), как в старом польском преферансе. С одной стороны — Запад нас поддерживал. С другой — серьезно тормозил необходимую помощь.

Понятно, что это было связано с мощной информационно-пропагандистской кампанией со стороны России. С задействованием агентуры, лоббистских структур (в политических, бизнесовых, научно-технических кругах) в разных регионах мира.

Россия пыталась сделать всё, чтобы не допустить предоставления Украине помощи, которую инициировал президент США Джо Байден", — отмечает Василий Богдан.

Эксперт напоминает, что экс-президент Трамп и его соратники в Конгрессе всячески препятствовали принятию закона.

"Но воля и нынешнего главы Белого дома, и его администрации, и конструктивной части Республиканской партии переломили ход событий. Сыграло свою роль и то, что столь явное подыгрывание России со стороны трампистов начало негативно отражаться на рейтингах самого Трампа, мечтающего вернуться в кресло президента", — поясняет ветеран внешней разведки.

В итоге, констатирует он, здравый смысл победил. И мы уже начали получать помощь, которая способна обеспечить Украине перелом в этой войне.

"Надеюсь, в недалекой перспективе мы сможем не только остановить вражеское наступление, но и начать свое, приближая полное освобождение всех временно оккупированных территорий", — поделился ожиданиями генерал.

Об ATACMS и примере лидерства

Отличной новостью стало и то, продолжает Василий Богдан, что мы еще в марте получили дальнобойные ракеты ATACMS (это уже подтвердила американская сторона), которые уже использовали, нанеся удар по вражеским объектам Крыму. То есть, несмотря на проблемы с Конгрессом, администрация Байдена находила способы для поддержки Украины, обращает внимание генерал.

По его мнению, не критично, что нам ставят определенные условия использования ATACMS (не бить по российской территории в ее международно признанных границах) не критично.

"Наши основные усилия сейчас сосредоточены на том, чтоб поражать российские логистику, базы, места комплектации и концентрации личного состава, бронетехники, радиолокационных станций, зенитно-ракетных комплексов типа С-300 и С-400 и так далее. Разрушать коммуникации противника, его штабы, управленческие структуры, — поясняет эксперт — А основные сосредоточения всего этого — как раз на оккупированных территориях".

По мнению генерала, от партнеров мы теперь точно можем ожидать еще больше. В том числе от канцлера ФРГ Олафа Шольца, который до сих пор не решается предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

"США, одобрив закон о помощи нашей стране, вернули себе не только статус лидера военной, финансовой, экономической, политико-дипломатической поддержки Украины. Они вернули еще и статус полюса силы, глобального мирового лидера. Что, учитывая существование военно-политического блока НАТО, дает основание говорить, что и другие члены Альянса станут активнее в данном направлении", — считает Василий Богдан.

Он напоминает, что мы уже наблюдаем это в действиях Франции, Великобритании и так далее.

"И та же Германия, несмотря на ситуацию с Taurus, является лидером среди стран ЕС по военной и финансовой поддержке Украины. А учитывая позицию в Бундестаге, где многие призывают канцлера быть решительнее и наконец-то передать нам Taurus, не исключено, что это произойдет", — говорит генерал.

Ситуация меняется в нашу пользу

В то же время, продолжает эксперт, у Запада еще остаются "красные линии" в предоставлении помощи Украине.

"Руководство части стран ЕС и НАТО (как то же венгерское или с недавних пор — словацкое), как некоторые итальянские и австрийские политики, пытаются играть в псевдомиротворчество. Призывают Киев договариваться с Москвой, причем на условиях последней. Нет сомнений, что на таких политиков, на некоторых европейских лидеров серьезно влияет Кремль. Использует агентурные, лоббистские, личные рычаги давления", — считает ветеран внешней разведки.

Он акцентирует, что Австрия и Венгрия — это бывшая Австро-Венгерская империя. И там остались исторические фантомные боли. Которые подталкивают отдельных политиков этих стран к некой единой позиции по ряду вопросов.

"Включая российско-украинскую войну, — уточняет Василий Богдан. — Включая желание отменить Трианонский мирный договор, заключенный между странами-победительницами в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией (как одной из стран-правопреемниц Австро-Венгрии), которая в итоге потеряла часть территорий".

Однако в подавляющем большинстве страны ЕС и НАТО после решения США о выделении более 60 млрд долларов на поддержку Украины, точно увеличат и свою, уверен генерал.

"На Западе наконец-то созрело понимание, что если не остановить, не разгромить путинскую армию на украинской земле, мир окажется на пороге Третьей мировой войны. Потому что далее россияне попытаются атаковать Польшу, страны Балтии. И не факт, что к ним не примкнут Венгрия со Словакией, как примкнули во время Второй мировой к гитлеровской армии. Надеясь вернуть территории, утраченные после Первой мировой", — поясняет Василий Богдан.

Но, акцентирует он, нынешнее решение США о продолжении масштабной поддержки Украины является переломным.

"Ситуация меняется в нашу пользу. "Красные линии" либо сдвигаются, либо исчезают вовсе, — отмечает эксперт. — Сейчас крайне важно, чтобы необходимая помощь поступила ВСУ как можно быстрее".

Кроме того, продолжает генерал, необходимо активизировать работу украинского ВПК. Президент уже не раз акцентировал, что идет работа в этом направлении, что многие задействованы. Но всегда есть куда расти.

"Мы имеем соответствующие технологические ресурсы, а тем более нам помогает Запад. При укреплении ПВО мы можем еще лучше запускать собственно оборонное производство. Ежемесячно выпускать 19 САУ "Богдана" — это уже отличный результат. Уверен, есть и другие позитивные подвижки, в том числе по БПЛА. Они уже летают на тысячи километров. Все эти факторы в комплексе могут обеспечить то, чего мы все хотим — освобождение всех украинских территорий, привлечение к ответственности всех виновных в этой войне (Путина и его кремлевскую банду, всех военных преступников), репарации, восстановление Украины, создание эффективной модели глобальной безопасности", — констатирует Василий Богдан.