В Сумах готовятся к наступлению РФ. Военные рассказали, оправдана ли паника местных и кто ее провоцирует

Решатся ли оккупанты на новую операцию на севере Украины

Несколько месяцев назад среди жителей Сум и области активизировались разговоры о вероятном наступлении со стороны РФ. Сегодня в регионе ходят слухи о том, что из местных отделений полиции якобы изымают личные дела работников, а сами правоохранители якобы вывозят свои семьи в другие области, чтобы обезопасить их в случае прорыва границы россиянами.

По сообщениям местных жителей в соцсетях, панические настроения в регионе привели к ажиотажу в магазинах, где люди скупают продукты и вещи первой необходимости.

"Телеграф" выяснял, что на самом деле происходит в Сумской области и насколько высоки риски нападения врага с севера.

Дыма без огня не бывает?

В ситуации в Сумах масла в огонь подливает и то, что в последнее время регион все чаще попадает под ракетные и артиллерийские обстрелы со стороны РФ. Кроме того, из-за приближенности региона к границе, оккупационные войска могут применять управляемые авиационные бомбы, наносящие масштабные разрушения гражданской и критической инфраструктуры.

Комментируя ситуацию в области, глава Сумской ОВА Владимир Артюх подтвердил увеличение интенсивности вражеских атак, отметив, что из приграничных населенных пунктов выехало 6 тысяч человек, из них более тысячи – дети.

— На сегодняшний день больше всего страдает от обстрелов Белопольская община. Наибольшие угрозы – это воздушные атаки, диверсионные группы, их интенсивность тоже увеличивается. Относительно вторжения, наши граждане должны доверять только официальной информации, — сообщил губернатор в эфире телемарафона.

Настроения жителей Сум тоже неоднозначны. По словам местной журналистки Елены Руденко, слухи о панике, якобы охватившей город, несколько преувеличены. В то же время сумчане действительно активно обсуждают вероятность нового наступления РФ, а некоторые даже готовятся к худшим сценариям развития событий.

— Слухи о наступлении есть, но город живет, как жил: сегодня была в АТБ, никто ничего не сметает, продукты есть, люди покупают в обычном режиме. Впрочем, вчера на заправках действительно наблюдался ажиотаж — машины стояли в очередях за горючим.

Что касается информации о выезде из города полиции, слухи есть, но никакого подтверждения им лично у меня нет. В настоящее время создается впечатление, что это удачно запущенные сплетни, которые активно распространяются среди местных жителей, — говорит журналистка "Телеграфу".

В правоохранительных органах данную информацию тоже опровергают. Как сообщил "Телеграфу" спикер ГУ ЧП в Сумской области Владимир Крупецких, по состоянию на сегодняшний день ситуация в городе спокойная, а все сотрудники полиции остаются на своих местах.

– У меня нет данных о вывозе каких-либо документов или выезде работников полиции. Что касается подготовки правоохранителей к обострению ситуации, мне тоже не сообщали. Вообще не понимаю, откуда взялись эти слухи и при чем здесь полиция, – говорит спикер.

Назвать ситуацию в приграничной области спокойной сложно, но и говорить о явных признаках подготовки к наступлению со стороны РФ оснований нет, отмечает спикер ОК "Север" Вадим Мысник.

По словам военнослужащего, по состоянию на сегодняшний день в регионе построена линия обороны, над усилением которой постоянно работают. Кроме того, создают дополнительные полосы обороны вглубь территории.

– Сказать, что здесь совершенно спокойно, я не могу, ведь область регулярно подвергается обстрелам, а близ границы выявляются враждебные ДРГ. Впрочем, мы не фиксируем накопление врагом каких-либо критических объемов техники или личного состава, что позволило бы им начать наступление в ближайшее время, – говорит спикер в комментарии "Телеграфу".

Источники издания в силовом блоке не под запись отмечают: сейчас подготовка россиян к быстрому прорыву не фиксируется. При этом собеседники не исключают, что такой сценарий может быть реализован. Подготовка к нему с украинской стороны границы ведется.

Удачно запущенная ИПСО

Разворачивающаяся сейчас в Сумской области ситуация является результатом удачной информационно-психологической операции со стороны России, уверен военный аналитик Дмитрий Снегирев.

По словам эксперта, целью врага в распространении панических настроений у населения является внушение недоверия к центральным властям и военным, создание атмосферы хаоса с последующим оттоком граждан в другие регионы и перегрузкой социальных систем. Кроме того, таким образом, россияне пытаются оттянуть наши силы обороны из самых горячих направлений для укрепления северных областей.

- Вполне возможно, разговорами все не ограничится и оккупанты пойдут на имитацию живого наступления по тактике "тысячи боев": нанесут одновременные удары на нескольких направлениях для блокирования возможности передислокации ВСУ и отвлечения внимания от основного направления российского наступления.

Пока ни разведки западных стран, ни ГУР МОУ не сообщали о фиксировании накопления оперативных резервов страны-оккупанта, что могло бы свидетельствовать о формировании континента для наступления. Нет ни передислокации личного состава и тяжелой бронетехники, ни развертывания полевых госпиталей, – говорит аналитик в комментарии "Телеграфу".

Даже если россияне действительно начнут серьезную подготовку к наступлению на север, их действия не смогут остаться незамеченными и получат адекватный ответ, уверен Дмитрий Снегирев. Кроме того, на этом направлении активно возводят дополнительные фортификационные сооружения и продолжают минировать местность для предотвращения прорыва границы.

Еще одним подтверждением тому, что сегодняшний уровень защищенности границы в разы надежнее, чем в начале полномасштабного вторжения, является и недавнее решение Кабмина о выделении дополнительных 8 млрд грн на строительство инженерно-фортификационных сооружений с приоритетом для Сумской и Харьковской областей.

Следует также упомянуть, что по прогнозам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, май для Украины будет сложным, но не катастрофическим. С его оценкой согласны и высокопоставленные источники "Телеграфа" в Минобороны. Они называют ситуацию в Сумской области "непростой, но контролируемой".

Собеседники, связанные с информационными операциями, фиксируют увеличение вражеских вбросов в регионе. Впрочем, источники издания обращают внимание на то, что еще до начала обещанного наступления россиян США передали Украине пакет помощи, и этот пакет не последний. Дальнобойные ракеты ATACMS и новые снаряды помогут военным эффективнее уничтожать окупантов.