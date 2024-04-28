"Мобілізація має бути жорсткішою, інакше ми ризикуємо втратити країну" — боєць Третьої окремої штурмової бригади Іван Лукавий

Боєць ЗСУ впевнений, що війна йтиме ще не один рік

Про штурми на Донбасі, відповідальність народу за свою владу, містичну циклічність української історії, як виграти війну і до чого готуватися у найближчі роки? Про це в інтерв'ю Вікторії Кушнір в межах проєкту Телеграфу "Лінія фронту" розповів Іван Лукавий "Ірландець", боєць Третьої окремої штурмової бригади, який зазнав поранення під Бахмутом і перебуває на реабілітації. В цивільному житті — письменник.

Як потрапив на війну

За півтора року до великого вторгнення я вже почав готуватися. Жодних ілюзій не було — ніхто просто так не нарощує угруповання військ на кордонах. Відстежував канали, де спілкувалися російські військові. Наративи про те, що "Мы скоро пойдем на Киев и будем тра*ать хохлушек" звучали ще тоді.

Повномасштабний наступ планувався ретельно, впродовж років. Росіяни нищили наші склади з боєприпасами, будували агентурні мережі і формували розстрільні списки з прізвищами ветеранів бойових дій і цивільних активістів. Так і сталося. Вони знали по кого йти в Бучі та Ірпені.

24 лютого промоніторив динаміку просування ворожих військ, зрозумів, що скоро будуть бої за Київ. Зібрав броню, аптечку, підготував особисту, цивільну зброю і пішов у військкомат.

Про штурми під Бахмутом

На початку була ейфорія, вона просто не залишала місця страху. Ми тримали оборону в районі Білої Гори під Бахмутом. Воювали проти рязанських ВДВ-шників. Вони діяли зважено, професійно. Оті "вагнерівські" м'ясні штурми — не про них. Підходили близько, діяли впевнено. Знаючи наші позиції, били зі снайперської точністю з гранатометів, АГС, важких мінометів. Окопи ворога були менш аніж за 100 метрів від нас. Це була потужна школа для штурмовика.

У перші дні контрнаступу нам поставили завдання пробити оборону росіян, пройти майже кілометр по їхніх окопах і закріпитися. Ми тренувалися, планували дії, адже розуміли — це не просто черговий штурм, а найважливіша операція всього сектору.

Нас підняли о 3-й, ми завантажилися в машину і виїхали на штурм. То були найвеличніші, найважливіші моменти в моєму житті. Хлопці викидалися один за одним з М113 (бронетранспортер. — Ред.), як ті вікінги, що стрибали за борт кораблів. З кулеметами та повним БК бігом долали відстань до ворожих окопів. Місцина вся була замінована, пробиралися по кущах, чигирях. Закидали пару "льожок" гранатами й відбувся вогневий контакт. Мене підстрелили, відчув як куля вдарила у стегно і рознесла кістку. Я намагався накласти собі турнікет, але кістка вп'ялася в м'яз.

Хлопці працювали як справжні професіонали: група організувала кругову оборону. Наш кулеметник однією рукою відстрілювався, другою перевязував мене. До речі, зробив це дуже якісно — медики на стабпункті зацінили. За пів години мене евакуювали.

Пізніше дізнався, що перемога далася нам дорогою ціною. Загинув командир моєї групи й один з хлопців, які мене евакуювали.

Сприйняття смерті

Я вірю, що щось там таки є. Не все так безнадійно. Якось порахував, що у мене загинуло 16 приятелів на війні, ще двоє близьких друзів, а знайомих — навіть не лічив. Цей тягар назавжди з нами.

Побратимів згадую кожен день, подумки розмовляю з ними. Просто не можу поховати хлопців у своїй свідомості. Не можу приїхати до них на могили. Для мене вони живі. Втрата красивих, розумних, мужніх людей — це трагедія. Тому ми мстимося за сльози і біль їхніх близьких.

"Населенню Донбасу однаково чужі і ми, і московити"

Мені здалося, населенню Донбасу однаково чужі і ми, і московити. У них своєрідне, "племінне" сприйняття і це відіграло свою роль у війні. Ми — велика країна, ментальність у регіонах дуже відмінна. Не здивуюся, якщо через десяток років на Донбасі зроблять якийсь мілітарний парк розваг, де туристи зможуть постріляти з автомата, покерувати дроном і з'їсти сухпай.

Українське суспільство ніколи не було єдиним. Як і всі інші суспільства, єдність — це взагалі утопія. Є певна кастовість, яка завжди була. Перед лицем цілковитого знищення можна, нарешті, скинути маски і подивитися на нас такими, які ми є — люди, які готові йти на жертви та інші, які не знають, що таке жертовність. Як "козаки" та "гречкосії".

Але на противагу Росії ми ініціативні, вміємо чинити тиск на верховне керівництво. Якщо у нас не працює вертикаль — має працювати горизонталь влади.

Як демократії перемогти автократію?

У Росії 140 млн населення й автократія — на це треба зважати. Росіяни дуже схильні до покори, звикли боятися начальство, тому на полі бою можуть діяти більш злагоджено.

Військова пропаганда ворога — агресивна, кричуща. Вона немає естетики, лише примітивізм, який працює як автомат Калашникова, просто й конкретно. Ми в цьому слабші, бо вся наша пропаганда зводиться до заспокоєння та згладжування кутів.

В нашій інформаційній політиці треба змінити вектор. Не розважати, співати пісні про пса Патрона, а показувати більше болю українських солдатів, пояснювати військові нюанси, емоції, побут, сльози та кров. А ще постійно нагадувати, скільки людей було замордовано під час Голодомору і як душили нашу ідентичність ще за часів Гетьманщини.

Важливо створювати нові сенси й відроджувати українську мілітарну традицію. Якщо у нас яскраво виділяється воїнська каста — треба її стимулювати. Щоб служба в ЗСУ була не лише вигідною, а й почесною. Недостатньо просто кинути людині пару тисяч доларів за те, що вона щоденно ризикує життям. Воїни мають отримувати привілеї. Не пільги, не пенсії, а саме привілеї. Мають знати, що в їхніх родин, навіть після їхньої смерті на фронті, буде підтримка: пільги, безплатна медицина, навчання для дітей.

Європейці розуміють, що у них є ресурс у вигляді українського солдата. Поки що. Мабуть, тому західні партнери намагаються авральними темпами наводити лад у своїх збройних силах і розв'язувати питання з боєприпасами, адже тепер загроза вторгнення нависла і над ними. Вони розуміють, що американці не будуть за когось впрягатися, а блок НАТО — це солом'яне опудало, яке не працює так, як має працювати.

Про мобілізацію

Жодна армія світу не працює без примусу. Мобілізація має бути жорсткішою, інакше ми ризикуємо втратити країну.

Інститут примусу працював у всі часи. Наприклад, американська армія у часи Громадянської війни розстрілювала дезертирів. Зараз таких практик не існує, але ж останні роки ніхто у світі не бачив війни такого масштабу як наша. У нас (в українській армії. — Ред.) дезертирів не розстрілюють.

До кінця 2024 року захопити території Донецької і Луганської областей — реальна задача для ворога, за умови якщо європейці відвернуться від нас і якщо ми провалимо мобілізацію.

Щодо жінок. Я людина традиційних поглядів, тому вважаю, жінок мобілізувати не слід. Та якщо виходити з сучасних гендерних стандартів — треба. Абсолютно рівність розуміє під собою також абсолютно рівні обов'язки. Зараз дівчата більше йдуть на медичні посади, гадаю, це природно. Жінка більш емпатійна і відчуває гостріше інстинкт рятувати, аніж вбивати.

До чого готуватися?

Готуємося до тотальної війни, що триватиме не один рік. Вона буде мутувати, градус жорстокості буде підвищуватися.

Для мене Росія — метафізичне зло. А Кремль — такі собі екзистенційні ворота в пекло. Важко збагнути мислення людських істот, які з усіх кінців величезної країни їдуть на поклін мертвому Леніну. Містика? Містика! А подивіться у що це виливається.

Для росіян, які пішли воювати, здається, найбільший страх — потрапити до нас в полон, озирнутися довкола і зрозуміти, що все що їм казали — повна брехня. Те, що їхня картина світу зламається, лякає набагато більше, аніж перспектива бути вбитими.

Ми виходимо з руського минулого, з середньовічної айдентики, яку намагаються привласнити росіяни. Вони розуміють, що ми — загроза для існування їхньої державності. Єдиний свідок їхнього злочину, їхньої брехні, якого треба ліквідувати за будь-яку ціну. Рано чи пізно українське відродження спровокує розвал Росії. Історія довела, що мирно співіснувати з нами вони не здатні.

Я вірю в нашу перемогу. Якщо нас не зламали століття окупації, задушення ідентичності, Голодомори, Валуєвські циркуляри, Емські укази, Бучі, Маріуполі — значить ми чогось таки варті. Ми — нація у якої є майбутнє і це майбутнє велике й славетне!

Спілкувалася Вікторія Кушнір.