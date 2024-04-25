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Россия станет жить по-новому. ФСБ начала реальное контрнаступление, — Вадим Денисенко

Автор
Марина Шашкова Марина Шашкова
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Автор
currenttime.tv

Политолог рассказал, повлияет ли арест Тимура Иванова на позиции самого Шойгу.

Задержание приближенного к министру обороны РФ Сергею Шойгу его заместителя Тимура Иванова, который отвечал за "восстановление" оккупированного Мариуполя, означает выстраивание новых отношений власти с элитой. Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал политолог Вадим Денисенко.

Хотя Иванова обвиняют в коррупции, но на самом деле за этим кейсом могут скрываться и многие другие поводы для его задержания. Источники в украинской разведке сообщают, что в марте была осуществлена кибератака, позволившая получить массивы секретной информации и документов зама Шойгу. Сразу после этого Иванов был задержан. По мнению Денисенко, этот арест выводит влияние ФСБ на новый уровень.

Что означает арест заместителя Шойгу Иванова? Как это может отразиться на позициях самого Шойгу?

— Пока это никак не отразится. Судя по всему, его не собираются увольнять, он останется в кресле министра на какую-то перспективу. То есть, ничего не говорит о том, что он уйдет в отставку. Разве что случится что-то невероятное.

Если говорить о том, что означает арест зама министра, мы должны понимать несколько аспектов. Первое — Иванов до последнего времени был неприкосновен в силу того, что являлся одним из самых близких людей к Шойгу. Решение о его аресте не могло приниматься без как минимум согласования Владимира Путина.

Кто принимал это решение, кто был инициатором этого решения, судя по всему, это Николай Патрушев, секретарь совбеза и неформальный куратор всех силовиков. В принципе, всю эту историю следует рассматривать с точки зрения, прежде всего, победы группы Патрушева и [Сергея] Чемезова во внутривидовой борьбе в РФ.

Это супер-ястребы, которые в течение последних месяца-полтора победили в формировании внутрироссийской повестки. Они выступают за продолжение милитаризации, жесткой линии по отношению к Западу. Их ключевая история – это "Ялта-2". На внутреннем рынке для россиян они хотят построить некую систему неоандроповщины в современном виде.

Если говорить коротко, мы можем наблюдать две тенденции. Первое, это все договоренности, которые были между Путином и элитами, обнулились. Все предварительные договоренности больше не работают. И сейчас нужно выстраивать отношения заново.

Вторая история заключается в том, что раньше ФСБ или силовики могли наблюдать за коррупционными схемами, но не всегда были частью, игравшей в эти игры. Сейчас, судя по всему, без ФСБ коррупционная схема будет просто невозможна. То есть, в таком случае ФСБ будет входить во все возможные проекты. И таким образом будет выстраиваться новая элита.

Пока мы не можем говорить, как будет раскручиваться маховик репрессий. Могут пойти по пути бизнесмена Михаила Ходорковского, когда посадили одного человека и остальные сразу все поняли, а правила игры были установлены. Могут пойти по пути посадки 20-30 человек, а потом, в принципе, других просто дожмут.

Но это для нас глобально неважно. Для нас важно, что 100% правила игры внутри России меняются. И 100% они изменяются в направлении увеличения и усиления репрессивного аппарата.

— Вы не исключаете того факта, что сам Шойгу мог слить своего зама?

— Ни в коем случае. Ему это точно было не нужно. И он бы точно не организовывал его посадку или какие-нибудь другие вещи.

— Вы сказали, что теперь будут выстраивать новые правила с элитой. Что это будет?

— Все правила будут писать по-новому. Это понятийные правила, где ключевую роль во всем будут играть ФСБ и силовики. Пока мы можем только догадываться о некоторых очертаниях этого. И, как я сказал, ФСБ теперь будет частью коррупции, а не рядом с коррупцией стоять и перебиваться какими-то небольшими долями. Они точно будут увеличивать свое вхождение в ряд коррупционных проектов. Это мы точно можем сказать. Но детали покрупнее сможем увидеть чуть позже.

— Источники в ГУР сообщили, что наша разведка якобы также приобщилась к увольнению Иванова. Что вы думаете по этому поводу?

— Вполне реально, потому что коррупционеров в России невероятное количество, но задержали именно Иванова, на которого были получены огромные массивы информации.

ФСБ заявила, что вела его пять лет. И я думаю, что таких дел в ФСБ десятки, но почему-то в глаза бросился именно Иванов. И это совпало по времени с операцией ГУР. Поэтому мы точно не можем исключать, а я думаю, что можно и связывать эти вещи.

— На некоторых российских телеграмм-каналах также распространяется информация, что Иванов якобы сливал информацию Западу. И это тоже послужило основанием для его ареста. Вы верите в это?

— Я не могу ничего отвергать, но характерная черта россиян в таких случаях запускать 5-6 разных версий. Была версия о том, что у его жены есть израильский паспорт и там что-то было. Поэтому этих причин может быть много.

Но я все же больше склоняюсь к версии, что даже будь государственная измена, здесь важнее будет смотреть на то, что ФСБ действительно начала реальное контрнаступление внутри Российской Федерации. Потому что до сих пор в подобных случаях все это происходило довольно тихо. Человек где-то исчезал. Классический пример — генерал Беседа (генерал-полковник 5-й службы ФСБ Сергей Беседа. — Ред.). Человек, отвечавший за украинское направление. После 24 февраля он исчез в какой-то момент.

— Да, но разве не было легче так поступить и с Ивановым? Просто, чтобы он исчез и все.

— Это абсолютно показательная история.

— Вы не думаете, что это может спровоцировать конфликты в силовых органах, если ФСБ так уже берет все под контроль?

— По состоянию на сейчас — нет. Будет испуг и будут бояться. Система не будет проидуцировать конфликты в ближайшее время.

Теги:
#Арест #Сергей Шойгу #ФСБ #Николай Патрушев #Тимур Иванов