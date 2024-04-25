Россия станет жить по-новому. ФСБ начала реальное контрнаступление, — Вадим Денисенко

Политолог рассказал, повлияет ли арест Тимура Иванова на позиции самого Шойгу.

Задержание приближенного к министру обороны РФ Сергею Шойгу его заместителя Тимура Иванова, который отвечал за "восстановление" оккупированного Мариуполя, означает выстраивание новых отношений власти с элитой. Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал политолог Вадим Денисенко.

Хотя Иванова обвиняют в коррупции, но на самом деле за этим кейсом могут скрываться и многие другие поводы для его задержания. Источники в украинской разведке сообщают, что в марте была осуществлена кибератака, позволившая получить массивы секретной информации и документов зама Шойгу. Сразу после этого Иванов был задержан. По мнению Денисенко, этот арест выводит влияние ФСБ на новый уровень.

– Что означает арест заместителя Шойгу Иванова? Как это может отразиться на позициях самого Шойгу?

— Пока это никак не отразится. Судя по всему, его не собираются увольнять, он останется в кресле министра на какую-то перспективу. То есть, ничего не говорит о том, что он уйдет в отставку. Разве что случится что-то невероятное.

Если говорить о том, что означает арест зама министра, мы должны понимать несколько аспектов. Первое — Иванов до последнего времени был неприкосновен в силу того, что являлся одним из самых близких людей к Шойгу. Решение о его аресте не могло приниматься без как минимум согласования Владимира Путина.

Кто принимал это решение, кто был инициатором этого решения, судя по всему, это Николай Патрушев, секретарь совбеза и неформальный куратор всех силовиков. В принципе, всю эту историю следует рассматривать с точки зрения, прежде всего, победы группы Патрушева и [Сергея] Чемезова во внутривидовой борьбе в РФ.

Это супер-ястребы, которые в течение последних месяца-полтора победили в формировании внутрироссийской повестки. Они выступают за продолжение милитаризации, жесткой линии по отношению к Западу. Их ключевая история – это "Ялта-2". На внутреннем рынке для россиян они хотят построить некую систему неоандроповщины в современном виде.

Если говорить коротко, мы можем наблюдать две тенденции. Первое, это все договоренности, которые были между Путином и элитами, обнулились. Все предварительные договоренности больше не работают. И сейчас нужно выстраивать отношения заново.

Вторая история заключается в том, что раньше ФСБ или силовики могли наблюдать за коррупционными схемами, но не всегда были частью, игравшей в эти игры. Сейчас, судя по всему, без ФСБ коррупционная схема будет просто невозможна. То есть, в таком случае ФСБ будет входить во все возможные проекты. И таким образом будет выстраиваться новая элита.

Пока мы не можем говорить, как будет раскручиваться маховик репрессий. Могут пойти по пути бизнесмена Михаила Ходорковского, когда посадили одного человека и остальные сразу все поняли, а правила игры были установлены. Могут пойти по пути посадки 20-30 человек, а потом, в принципе, других просто дожмут.

Но это для нас глобально неважно. Для нас важно, что 100% правила игры внутри России меняются. И 100% они изменяются в направлении увеличения и усиления репрессивного аппарата.

— Вы не исключаете того факта, что сам Шойгу мог слить своего зама?

— Ни в коем случае. Ему это точно было не нужно. И он бы точно не организовывал его посадку или какие-нибудь другие вещи.

— Вы сказали, что теперь будут выстраивать новые правила с элитой. Что это будет?

— Все правила будут писать по-новому. Это понятийные правила, где ключевую роль во всем будут играть ФСБ и силовики. Пока мы можем только догадываться о некоторых очертаниях этого. И, как я сказал, ФСБ теперь будет частью коррупции, а не рядом с коррупцией стоять и перебиваться какими-то небольшими долями. Они точно будут увеличивать свое вхождение в ряд коррупционных проектов. Это мы точно можем сказать. Но детали покрупнее сможем увидеть чуть позже.

— Источники в ГУР сообщили, что наша разведка якобы также приобщилась к увольнению Иванова. Что вы думаете по этому поводу?

— Вполне реально, потому что коррупционеров в России невероятное количество, но задержали именно Иванова, на которого были получены огромные массивы информации.

ФСБ заявила, что вела его пять лет. И я думаю, что таких дел в ФСБ десятки, но почему-то в глаза бросился именно Иванов. И это совпало по времени с операцией ГУР. Поэтому мы точно не можем исключать, а я думаю, что можно и связывать эти вещи.

— На некоторых российских телеграмм-каналах также распространяется информация, что Иванов якобы сливал информацию Западу. И это тоже послужило основанием для его ареста. Вы верите в это?

— Я не могу ничего отвергать, но характерная черта россиян в таких случаях запускать 5-6 разных версий. Была версия о том, что у его жены есть израильский паспорт и там что-то было. Поэтому этих причин может быть много.

Но я все же больше склоняюсь к версии, что даже будь государственная измена, здесь важнее будет смотреть на то, что ФСБ действительно начала реальное контрнаступление внутри Российской Федерации. Потому что до сих пор в подобных случаях все это происходило довольно тихо. Человек где-то исчезал. Классический пример — генерал Беседа (генерал-полковник 5-й службы ФСБ Сергей Беседа. — Ред.). Человек, отвечавший за украинское направление. После 24 февраля он исчез в какой-то момент.

— Да, но разве не было легче так поступить и с Ивановым? Просто, чтобы он исчез и все.

— Это абсолютно показательная история.

— Вы не думаете, что это может спровоцировать конфликты в силовых органах, если ФСБ так уже берет все под контроль?

— По состоянию на сейчас — нет. Будет испуг и будут бояться. Система не будет проидуцировать конфликты в ближайшее время.