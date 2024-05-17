Не лише "спасибі": як правильно дякувати солов’їною

Не забувайте висловлювати подяку за те, що для вас роблять інші люди

Українці все частіше переходять на солов’їну, а щоб легше було спілкуватись у побуті, важливо знати широковживані слова. А ще треба правильно і щиро дякувати за добрі дії та слова, щоб потім не довелось вибачатись українською перед іншими людьми.

В українській мові є багато гарних та автентичних слів, словосполучень. Про це повідомляють мовознавці проєкту Correctarium.

Як правильно дякувати українською

Найпоширеніші варіанти — "спасибі" та "дякую". Ці слова вживають найчастіше, і їхнє вживання не є помилкою.

Проте якщо ми хочемо висловити особливу подяку, можемо сказати "дуже дякую". Або ж використати одне з наступних словосполучень:

красно дякую;

щиро (або навіть прещиро) дякую;

безмежно дякую;

вельми дякую;

щиросердно дякую;

глибоко вам вдячний;

дякую за… (увагу, запитання, співробітництво, подарунок, допомогу і т.д.);

файно дякую;

ґречно дякую;

вельми вдячний;

сердечно дякую;

уклінно дякую.

"Дякую щиро за згоду перекласти деякі мої оповідання" (М. Коцюбинський)

При цьому говорити "велике дякую" не можна. Це груба помилка. Слово "дякую" означає вираження подяки комусь, це дія.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно прощатись українською. Вам більше не захочеться вживати слово "пока".