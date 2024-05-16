Извиняться нужно правильно: почему нужно забыть про слово "вибачаюсь" в украинском языке

Языковед объяснил, что не так со словом "вибачаюсь"

Украинцы все чаще используют при общении родной язык. Но в их речи все еще проскакивают неправильные слова или руссизмы. В том числе и при попытке извиниться.

Языковед Александр Авраменко рассказал, что слово "вибачаюсь" употреблять неправильно. Оно не имеет никакого отношения к извинениям перед другим человеком.

Эксперт отметил, что "сь" когда-то использовали в значении "себя". Так и образовались в украинском языке слова "моюся" (мою себя), "одягаюся" (одеваю себя) и другие. А слово "вибачаюсь" означает "извиняю себя".

"Согласитесь, действительно нелогично, когда человек сам себя прощает", — говорит языковед.

Александр Арваменко призывает избегать слова "вибачаюсь" и вместо него использовать другие, правильные слова для извинения:

"Вибачте".

"Пробачте".

"Прошу вибачення".

"Прошу пробачення".

"Даруйте".

"Перепрошую".

Также "Телеграф" рассказывал о том, как правильно прощаться на украинском языке. Мало кто знал, но слова "пока" в нем не существует.