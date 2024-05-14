Забудьте о "пока": как правильно прощаться на украинском языке

Существует несколько типов соответствующих фраз

Все больше украинцев переходят на повседневное общение на украинском языке. Поэтому возникают вопросы о нюансах и тонкостях использования тех или иных фраз.

Многие прощаются русским словом "пока". Оно является аналогом польского "na razie" или чешского "zatím". Это все сокращения от полных форм прощания типа "(ну а) пока (до свидания)". Ими люди дают знать, что разлука временная, и они еще встретятся.

Согласно русско-украинскому словарю сложной лексики 2012 года и русско-украинскому словарю устойчивых выражений 1959 года, украинское "тим часом" указывается как эквивалент к русскому "пока". Однако такая формула прощания вызывает множество вопросов, поэтому лучше использовать другие фразы.

К первому типу относятся фразы о надежде на будущий контакт:

До побачення! — Побачимося!

До зустрічі! — Зустрінемося!

До зв’язку! — Зв’яжемося!

До завтра, вечора, вихідних!

Спишемося! — Зідзвонимося!

Второй тип – положительные пожелания на будущее:

Хай/нехай щастить! Усього найкращого! Бувайте здорові! Щасливо! Щасливої дороги! Успіхів!

Третий тип – чистая прощальная формула или ее отрицание:

Проща(ва)й(те)! — Не прощаємося!

Еще можно услышать выражение "па-па". Оно пришло к нам из польского языка. Словами "па-па" прощаются польские дети, махая рукой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно здороваться на украинском языке. Некоторые формы приветствия не присущи украинскому языку.