Кто "пішли"? Как правильно пригласить человека на кофе на украинском

По мнению языковеда, "пішли на каву" звучит непонятно

Многие украинцы с самого начала войны переходят на родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы.

Языковед Ирина Фарион объяснила, как правильно и красиво пригласить человека на кофе на украинском языке. Она отметила, что, когда человек говорит "пішли на каву", то он может столкнуться с недопониманием, так как, по её мнению, это звучит непонятно.

"Вы уже ушли, хотите ли уйти?", — говорит она.

Правильно же, подчеркивает Фарион, говорить "ходімо на каву".

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что означает колоритное украинское слово "манивець".

Также "Телеграф" писал о том, как правильно говорить имена на украинском. Нужно знать, что в украинском языке отсутствуют мужские имена, такие как Миша, Дима, Вадик или Юра.

Читайте также на нашем сайте о том, как на украинском правильно называть жителей разных городов. Не многие знают, например, как называть жителей города Каменец-Подольский.