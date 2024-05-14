Кто "пішли"? Как правильно пригласить человека на кофе на украинском
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По мнению языковеда, "пішли на каву" звучит непонятно
Многие украинцы с самого начала войны переходят на родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы.
Языковед Ирина Фарион объяснила, как правильно и красиво пригласить человека на кофе на украинском языке. Она отметила, что, когда человек говорит "пішли на каву", то он может столкнуться с недопониманием, так как, по её мнению, это звучит непонятно.
"Вы уже ушли, хотите ли уйти?", — говорит она.
Правильно же, подчеркивает Фарион, говорить "ходімо на каву".
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что означает колоритное украинское слово "манивець".
Также "Телеграф" писал о том, как правильно говорить имена на украинском. Нужно знать, что в украинском языке отсутствуют мужские имена, такие как Миша, Дима, Вадик или Юра.
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