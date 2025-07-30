Забудьте про слово "лайфхак": як красиво сказати це українською

Ми підготували 11 захопливих українських альтернатив для заміни

Щодня українська мова набирає все більшої популярності, і водночас зростає зацікавленість її нюансами та тонкощами, а також маловідомими автентичними словами.

Наприклад, часто в мові можна почути слово "лайфхак", який є прямим запозиченням з англійської мови ("life hack" означає "хитрість, яка спрощує життя"). Проте є й українські слова, які можна використати для позначення цього поняття. Про них "Телеграф" розповість нижче.

Зауважимо, що хоча слова "лайфхак" немає в сучасних словниках української мови, воно широко використовується в побуті, і в мережі є мільйони сторінок, присвячених різним хитрощам.

На порталі "Словотвір" українці запропонували одразу низку аналогічних українських слів:

хитрик;

лазівка;

корисняк;

кмітлинка;

зарада;

життєхитрик, життєкряк (прямі переклади зі збереженням початкової конструкції);

викрутас;

викрутень;

життівка;

хитрунець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати користувачів в соцмережах українською. Це не "фоловери".