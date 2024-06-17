За что мы проливали кровь на Майдане: Фарион о делах в СБУ и "сутенере" в Минобразования

Языковед указала на "гендерные вывихи" в образовании

Продолжавшийся последние полгода скандал вокруг профессора кафедры украинского языка Львовской политехники Ирины Фарион завершился триумфальным возвращением языковеда в вуз по решению суда.

Что происходит с делами СБУ по отношению к ней? Почему глава МОН Оксен Лисовой — "сутенер" от образования, а избрание Зеленского президентом является следствием ментального кризиса украинцев? Ответы на эти и другие вопросы читайте в первой части интервью "Телеграфу".

"Все только началось"

— Ирина, вас возобновили на работе во Львовской политехнике. Вы уже вернулись к работе? Был ли первый рабочий день?

— Конечно был. В действительности на работе я должна быть с 29 мая. В соответствии с трудовым законодательством, день провозглашения решения суда является днем возвращения к труду. Однако Львовская политехника ожидала развернутого решения суда, над которым суд работал в течение 10 дней. Прошло 10 дней и работодатель, согласно закону, должен был сообщить мне об отмене двух предыдущих незаконных приказов и сообщить приказ о моем возобновлении. И я сразу пришла на работу, так что все хорошо.

— Трудно ли сейчас будет работать, потому что насколько я понимаю, ваши отношения с ректором не очень хороши?

— У меня всегда отношения со всеми людьми были абсолютно адекватными и замечательными, в частности с ректорами Львовской политехники: что с Юрием Рудавским (ректор Львовской политехники с 1991 по 2007 год. — Ред. ) что с Юрием Бобалом (нынешний ректор вуза. — Ред. )

Самое интересное, что ровно 20 лет назад, в 2004, было то же, что повторилось сейчас. Тогда меня пытались привлечь к уголовной ответственности за "разжигание межнациональной розни" и человек, безумно богатое жилье которого недавно обнаружили во Львове, и объявлено, что это агент ФСБ, фамилия его Свистунов (речь о лидере партии "Русский блок", пропагандисте Александр Свистунове. – Ред.) В ноябре 2004 года Свистунов через студента написал [заявление] в Галицкий райотдел милиции с требованием возбудить против меня уголовное дело за плакаты, нарисованные моими студентами.

— Что за плакаты?

— "Не знаешь, не понимаешь, не уважаешь" и стрелка в сторону России.

Я помню, насколько тогда была другая позиция Юрия Рудавского. Он позвал меня и предложил услуги своего адвоката. Тогда глава львовской полиции категорически отказался даже рассматривать это дело и доводить его до суда. И вот проходит 20 лет и мы имеем повторение этой ситуации, только уже с использованием здесь воинов, что вроде бы Фарион кого-то там "обидела". Это несмотря на то, что воюет мой зять, воюет мой бывший муж, воюют мои побратимы. Это из сферы полного безумия.

К сожалению, Юрий Ярославович Бобало не имел со мной ни одного разговора, в отличие от господина Рудавского. Я понимаю, что он подписывал мое увольнение под беспрецедентным давлением, когда во Львовскую политехнику вырываются представители силовых органов власти, проводят разговор с проректорами, а ректор вообще в отпуске и, честно говоря, он не совсем хорошо себя чувствует.

Его отзывают из отпуска, привозят в Политехнику, и где-то в половине восьмого вечера, как мне рассказывают, у него в кабинете вдруг появляется свет и тогда происходит то, что очень резонно сказал министр образования Лисовой, цитирую: "Львовская политехника уволила Фарион. Соответствующий приказ уже подписан ректором".

Пост Оксена Лесного

Ну, очевидно, Лисовой не учился в школе и не знает, что такое безличная форма глагола. Ибо когда мы употребляем безличную форму глагола: "подписано", "сделано", "сказано", при ней не употребляют существительное в предложном падеже, потому что существительное в творительном падеже тогда перестает называть личность. А здесь "подписан ректором". Это в прямом смысле – взяли ректора и им подписали, хотя можно подписывать только ручкой.

— А что с производствами СБУ в отношении вас ? Они закрыты, они продолжаются или на каком этапе?

— Они на этапе совершенно отсутствующей коммуникации со мной.

— То есть, никаких допросов не было?

— Совершенно. Я открыта, я активно работаю, езжу по стране, у меня презентации, открытые лекции, но никаких ко мне звонков о разговорах не было. Меня должны допросить, правда? Неужели они будут поступать так, как действовал господин Бобало и т.н. "морально-нравственная комиссия", которая работала во Львовской политехнике?

Я обратилась в Киберполицию с требованием провести расследование кто вмешался в мой Telegram-канал? Почему от моего имени писались брутальные вещи в адрес Полищук (речь о защитнице "Азовстали" Екатерине Полищук. — Ред. )?

Это все не завершается, это только началось. Прошу, Киберполиция, выясните это. На мой телефон поступило такое количество звонков с московскими номерами, что он просто перестал работать. Мой телефон сейчас находится у следователя.

"Сутенер" Лисовой

— Раньше вы говорили, что ваше увольнение из Львовской политехники — это прямое указание из Офиса президента. Хотелось бы понять, за что президент вам "мстит"?

— Я по своим убеждениям не могу ни при каких обстоятельствах быть избирателем Зеленского. Я категорически никогда не воспринимала, что делал этот человек в своем "95-м квартале" и была категорически против как избрания на президента Порошенко, так и президента Зеленского. Для меня это две стороны той же медали, для меня это порождение друг друга, причина и следствие. Для меня это колоссальный ментальный кризис вообще украинцев, которые могут что-то подобное выбирать: Порошенко после Майдана, а Зеленский это уже абсолютно логичный выбор инфантильной части украинского общества после Парошенко, паразитировавшего на национальной идее, и довел слабую часть украинского общества до подросткового выбора.

Я очень остро критиковала президента, однако когда началась "большая" война, я понимала, что мы должны притормозить критику и максимально работать на победу, как можно меньше выбрасывать в информационное пространство нашего внутреннего негатива. Но меня особенно волновала образовательная область, ведь Министерство образования, в которое президент вместе со "слугами народа" делегирует своих людей, было лакмусом на то, могут ли люди из этой команды меняться и, наконец, приобретать государственное мировоззрение. Я уже не говорю националистическое, потому что я националистка.

И когда Министерство образования возглавила [Анна] Новосад, в первом же сообщении которой я нашла 15 банальных грамматических ошибок, то поняла, что очень печально будет с этими людьми работать. Когда Министерство образования возглавил Лисовой (не менее безграмотный, как выяснилось, чем госпожа Новосад), я сразу через свой YouTube-канал сформулировала ему пять основных вопросов.

Я месяц наблюдала, что делает этот мужчина (мои коллеги просили меня месяц подождать), но я на следующей неделе [после назначения] уже поняла, что это симулякр. Этот человек совершенно отражает то, суть чего есть "95-й квартал", хотя он и не принадлежит к "слугам народа". Так вот, один из вопросов: "Когда вы, господин Лисовой, сын выдающегося диссидента, отмените приказ Лилии Гриневич (экс-министр образования 2016-2019. — Ред. ) о необязательности украинской литературы на ВНО?" Сначала это была необязательность для технических специальностей, а потом, когда мы вошли в ковид, украинская литература выпала вообще.

Украинская литература – основные модели мировоззрения нации. Хочешь знать, как мыслят англичане, читай классическую и современную литературу. То есть, это сознательное политическое уничтожение мировоззренческого предмета, который еще и в школе слили с зарубежной литературой. Я не получила ответа на этот вопрос.

Далее я не получила ответа на вопрос об истории Украины как базовом мировоззренческом предмете, который Сережа Квит (Сергей Квит – министр образования Украины 2014-2016. — Ред. ), еще одно "сокровище", сделало необязательным в высшей школе вместе с украинским языком. Это был один из его первых приказов после Майдана. Это просто катастрофа! За что мы тогда проливали кровь?

Я стояла на Майдане, чтобы строить национальное украинское государство, а не для того, чтобы интегрироваться куда-нибудь. Я не готова вступать в новый союз, потеряв собственное национальное лицо. А собственное национальное лицо [приобретаем] через украинскую литературу и историю Украины. То есть, когда история Украины снова будет обязательным предметом на ВНО? Я не получила ответа на этот вопрос.

Теперь мы получили историю Украины с XVI века. А что нам рассказывает Вова Путин? Что мы с ними "единый народ", что Киевская Русь – это Московская Русь. То есть у наших детей забирают самый фундаментальный отрезок нашей истории, свидетельствующий об отрубном историческом развитии нас с московитами с древнейших времен. Именно тот период почему-то у нас не идет на ВНО.

Я задавала Лисовому третий вопрос: "Когда вы отмените т.н. "антидискриминационную экспертизу"?" Что это за антидискриминационная экспертиза? (Анализ текста учебников в соответствии с законом " Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине ", — Ред. ) Суть дискриминации, оказывается, заключается в том, что вы в учебнике по математике не употребляете феминитивы. Вроде: сколько лыжников и лыжниц взошло наверх? Сосчитайте сколько из них лыжников и лыжниц взошло?

Зачем употреблять этот постоянный феминитив? И все учебники просматривают только на предмет употребления феминитивов. Не на предмет использования украинского правописания 2019 года, частично демосковизированного, а именно эти феминитивы. И это касается не только феминитивов, а нация центрических формулировок, изображений, вроде: мама моет ребенка. Пишет какая-то экспертка, что это гендерный вывих, потому что оказывается ребенка может мыть также папа.

Далее женщина готовит есть, это унижение женщины, потому что нельзя ее изображать, что она готовит есть. Что вы делаете? Зачем вы это запускаете в нашу школу? Кто вам это говорит? Если кто это делает где-то в мире, то это их система ценностей. Вы спрашивали у общества это нам нужно? Я ответа не получила.

Кроме того, этот человек [Оксен Лисовой] совершенно не владеет элементарными нормами украинского языка. Как может быть министром образования человек, отказывающийся от своей научной степени ? Условие преподавать в высшем учебном заведении – иметь защищенную диссертацию. А министр образования, требующий от нас защищенной диссертации, публично отказывается от своей диссертации. Неук, плагиатор, а теперь еще и сутенер возглавляет Министерство образования.

— Почему сутенер?

— Простите, когда в Переяславском университете приглашают выступать и называют ее порно-актриской … (в упомянутом вузе порноактриса Джозефина Джексон выступила перед студентами, — Ред. ) Вы приглашаете проститутку на выступления перед студентами! Что с вами происходит?

Затем военный институт при Киевском университете им. Тараса Шевченко на лекцию о создании государства приглашает взрывателя украинского государства Бужанского – автора противоукраинских законов (не только в языковом плане, а в плане вообще государственном), то кто у нас возглавляет Министерство образования?

Какая тогда разница между Лисовым и Табачником? Табачник заявляет, что украинцев нужно деукраинизировать. У нас их деукраинизирует Оксен Лисовой из-за своего чина.

Поэтому, очевидно, вся эта критика, которую я не прекращу до тех пор, пока Лисовой не перестанет быть министром образования, потому что это убийство стратегического министерства, повлекла за собой атаку на меня.

*Почему образ Верки Сердючки свидетельствует о кризисе украинской культуры и почему языковые вопросы постоянно вызывают скандалы – читайте во второй части интервью, которая выйдет 18 июня.