"Две стороны одной медали": скандальная Фарион высказалась о Порошенко и Зеленском

Фарион категорически против как избрания на президента Порошенко, так и президента Зеленского.

Президенты Украины, избранные после Майдана, – следствие ментального кризиса украинцев. Но нынешний глава государства это абсолютно логичный выбор.

Об этом заявила профессор кафедры украинского языка Львовской политехники Ирина Фарион в интервью "Телеграфу" под названием "За что мы проливали кровь на Майдане: Фарион о делах в СБУ и "сутенере" в Минобразования".

Она подчеркнула, что по своим убеждениям не может быть ни при каких обстоятельствах избирателем Зеленского. По словам Фарион, она категорически никогда не воспринимала, что делал этот человек через свой "95-й квартал" и была категорически против избрания на президента, как Порошенко, так и президента Зеленского.

"Для меня это две стороны той же медали, для меня это порождение друг друга, причина и следствие. Для меня это колоссальный ментальный кризис вообще украинцев, которые могут что-то подобное выбирать: Порошенко после Майдана, а Зеленский это уже абсолютно логичный выбор инфантильной части украинского общества после Парошенко, паразитировавшего на национальной идее, и довел слабую часть украинского общества до подросткового выбора.", — отметила Ирина Фарион.

По словам языковеда, в первые месяцы широкомасштабного вторжения она воздерживалось от критики власти, однако ситуация в образовательной отрасли не позволяет ей молчать.

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно знать о жизни и скандалах Ирины Фарион.