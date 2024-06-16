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Меня же должны допросить, правда? Фарион рассказала на каком этапе дела СБУ против нее

Автор
Артур Гор Артур Гор
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Автор
Ирина Фарион
Ирина Фарион. Фото Открытые источники

Языковед сама обратилась в полицию

Уголовное дело, которое СБУ открыла против языковеда Ирины Фарион, находится на этапе "отсутствующей коммуникации" с самой Фарион. Об этом защитница украинского языка сообщила в ходе интервью "Телеграфу".

По словам Ирины Фарион, ни на какие допросы СБУ ее не вызвала.

— Совершенно. Я открыта, я активно работаю, езжу по стране, у меня презентации, открытые лекции, но никаких ко мне звонков о разговорах не было. Меня должны допросить, правда? – сказала языковед.

Ирина Фарион уверяет, что сама обратилась в полицию.

— Я обратилась в Киберполицию с требованием провести расследование, кто вмешался в мой Telegram-канал? Почему от моего имени писались брутальные вещи в адрес Полищук (речь о защитнице "Азовстали" Екатерине Полищук. — Ред. )? Это все не завершается, это только началось. Прошу, Киберполиция, выясните это. На мой телефон поступило такое количество звонков с московскими номерами, что он просто перестал работать. Мой телефон сейчас находится у следователя, – отметила языковед.

Напомним, что СБУ открыла против Ирины Фарион уголовное дело сразу по четырем статьям УК.

Первую часть интервью с Ириной Фарион читайте на сайте "Телеграф" в понедельник, 17 июня.

Теги:
#СБУ #Закон #Язык #Ирина Фарион