Меня же должны допросить, правда? Фарион рассказала на каком этапе дела СБУ против нее
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Языковед сама обратилась в полицию
Уголовное дело, которое СБУ открыла против языковеда Ирины Фарион, находится на этапе "отсутствующей коммуникации" с самой Фарион. Об этом защитница украинского языка сообщила в ходе интервью "Телеграфу".
По словам Ирины Фарион, ни на какие допросы СБУ ее не вызвала.
— Совершенно. Я открыта, я активно работаю, езжу по стране, у меня презентации, открытые лекции, но никаких ко мне звонков о разговорах не было. Меня должны допросить, правда? – сказала языковед.
Ирина Фарион уверяет, что сама обратилась в полицию.
— Я обратилась в Киберполицию с требованием провести расследование, кто вмешался в мой Telegram-канал? Почему от моего имени писались брутальные вещи в адрес Полищук (речь о защитнице "Азовстали" Екатерине Полищук. — Ред. )? Это все не завершается, это только началось. Прошу, Киберполиция, выясните это. На мой телефон поступило такое количество звонков с московскими номерами, что он просто перестал работать. Мой телефон сейчас находится у следователя, – отметила языковед.
Напомним, что СБУ открыла против Ирины Фарион уголовное дело сразу по четырем статьям УК.
Первую часть интервью с Ириной Фарион читайте на сайте "Телеграф" в понедельник, 17 июня.