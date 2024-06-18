Фарион снова раскритиковала русскоязычных бойцов ВСУ: "Вам все позволено, потому что вы воюете?"

После публичного скандала с увольнением из Львовской политехники и уголовного дела СБУ, Ирина Фарион не изменила своего мнения по поводу военных, говорящих на русском языке. Об этом языковед заявила в интервью "Телеграфу".

Подробности по этому поводу можно узнать в эксклюзивном материале "Государственном статусе украинского языка – капец": Фарион о русском языке в ВСУ и диссертации Залужного.

– Именно на тех же позициях я и остаюсь. Согласно закону "О Вооруженных Силах Украины" язык публичного общения во всех областях жизни – украинский. А если вы напиваетесь, колетесь, еще что-то делаете, то вам это позволено, потому что вы сражаетесь? Ну это ведь абсурдные вещи! Воины – срез украинского общества, а украинское общество разное. Чем мы можем быть объединены, если мы хотим быть цивилизованным государством? Мы можем быть объединены только одним – исполнением закона, — отметила Фарион.

Кроме того, языковед заверила, что имеет моральное право критиковать говорящих на русском военных.

- Я как раз отношусь к тем людям, которые считают, что имеют моральное право критиковать их. Чем это все для меня кончилось – вы знаете. Полгода колоссальной борьбы за мое право заставлять всех исполнять закон. У меня больше ничего не сказано: есть закон – выполняйте его. Если вы в форме Вооруженных Сил Украины, это самая высокая честь. Как человек в форме ВСУ может говорить на языке врага? Это вредит вашей жизни. Это угроза для вашей жизни, потому что я могу вас воспринять как диверсанта.

Кроме того, это нужно для них самих. Потому что язык – это граница, речь спасает их жизнь. Когда ты ранен, ты истекаешь кровью, над тобой стоит человек и говорит на русском языке, как ты должен узнать, где свой, а где чужой? – подчеркнула Фарион.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Фарион сделала очередное скандальное заявление. В этот раз оно коснулось Министра образования и науки Оксена Лесового.