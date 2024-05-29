Фарион вернется во "Львовскую политехнику" после скандала? Суд вынес решение

В ходе заседания прошло судебные прения

Львовский апелляционный суд принял решение о восстановлении Ирины Фарион, которую уволили из-за громкого языкового скандала, в должности профессора кафедры украинского языка во "Львовской политехнике". Также было решено взыскать в пользу ученой средний заработок за период вынужденного прогула – 123 тысячи 927 гривен.

В ходе заседания прошло судебные прения. Адвокат Фарион призвал суд удовлетворить апелляционную жалобу в полном объеме и упразднить решение суда первой инстанции. Об этом в среду, 29 мая, сообщает "Суспільне".

В свою очередь представитель "Львовской политехники" подчеркнул, что решение Галицкого районного суда законно, поэтому его следует оставить без изменений. После этого суд удалился в совещательную комнату.

"Учитывая, что Ирина Фарион — научно-педагогический работник, она выполняет воспитательные функции. За высказывания о русском языке среди военнослужащих университет принял решение об увольнении. То, что отмечают в апелляционной жалобе, — это исключительно их позиция и их видение развития события. Даст оценку суд — от этого будем отталкиваться", — комментирует начальник юридического отдела "Львовской политехники" Андрей Мороз.

Сама Фарион сказала, что проректор, по ее мнению, принял решение об увольнении под давлением.

"Позиция ответчика — это позиция человека, который топчется по закону грубо и ничтожно, выполняет политические заказы и делает при этом "хорошую мину". Ни в одном документе не доказан моральный проступок, который совершила Ирина Фарион. Из какой рации было совершено скоростное увольнение? Почему ректор не дождался работы комиссии? Комиссия должна завершить свою работу 22 числа, то есть проректор сам себе противоречит. Это значит, что он принял это решение под давлением. Об этом свидетельствует его реакция — невероятно радостная от того, что уволили Ирину Фарион", — говорит ученая.

Судья вышла из совещательной комнаты и объявила приговор. Приказы ректора НУ "Львовская политехника" об уходе Ирины Фарион от 15 ноября и 28 ноября признали незаконными и отменили.

"Восстановить Фарион Ирину Дмитриевну в должности профессора кафедры украинского языка НУ "Львовская политехника" с 24 ноября 2023 года. Взыскать с НУ "Львовская политехника" в пользу Ирины Фарион средний заработок за время вынужденного прогула за период с 24 ноября 2023 по 29 мая 2024 в размере 123 тысяч 927 гривен 27 копеек. Взыскать с НУ "Львовская политехника" судебный сбор в размере 5782 грн 17 копеек", — объявила судья Львовского апелляционного суда.

В Telegram-канале Новини.Live Львов было опубликовано небольшое видео с Фарион после решения суда.

"Я счастлива, что право существует отдельно от политики. Это означает, что мы движемся в правильном направлении. Речь не идет обо мне. Речь идет о том, чтобы работал закон. Я благодарю коллегию судей за обоснованное решение… Я думаю над тем (о возвращении во "Львовскую политехнику, — Ред.) Есть очень много сил, которые хотели бы, чтобы я не вернулась в политехнику, а мне очень нравится идти против сил, которым я не нравлюсь", — сказала Фарион.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2024 года Галицкий районный суд Львова отказал в удовлетворении иска к "Львовской политехнике" о восстановлении Ирины Фарион в должности.