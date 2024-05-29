Первый блэкаут в Украине: энергетики сделали невозможное, новые подробности от эксперта

Алгоритм подготовки к ударам даже запатентовали

В Украине, несмотря на все попытки России погрузить нас во тьму, единственный за все время блэкаут произошел 21 ноября 2022 года. Тогда россияне ударили одновременно по трансформаторам выдачи мощности у всех трех АЭС.

Об этом в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказала независимая эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна. Полную версию читайте в материале "Телеграф": В Украине будут отключать свет на 20 часов? Когда это возможно – объясняет эксперт

"По моему мнению, они (Укрэнерго — прим. ред.) молодцы. То, что у нас до сих пор есть электроэнергия, это их заслуга. 21 ноября 2022 года состоялся единственный за все время блэкаут, когда наша энергосистема распалась на части "острова". Тогда россияне ударили одновременно по трансформаторам выдачи мощности у всех трех АЭС. Система защиты автоматически сработала и блоки остановились. То есть одновременно выпало 7 ГВт энергогенерации", — рассказала эксперт.

Энергетикам удалось пересобрать систему всего за 14 часов, а кроме того еще и синхронизировать ее с европейской. На тот момент это казалось практически нереальным, уверяет Ольга.

"Атомщики вместе с "Укрэнерго" потом разработали алгоритм подготовки энергосистемы к ракетным ударам — когда взлетают МиГи с Энгельса, есть время подготовиться. И они это сделали и даже запатентовали. Но детали я рассказывать по понятным причинам не буду", — отметила Кошарна.

Больше такого развала энергогенерации не было, подчеркнула эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцам объяснили, когда и почему стоит готовиться к более жестким графикам. Прошлой этой зимой было легче, ведь было больше уцелевших энергообъектов и резервных схем переподключения, да и погода была теплой.