"Артемович" или "Артемійович": как правильно обращаться по-украински к сыну Артема

Обратите внимание на несколько важных нюансов

Статистика говорит о том, что начиная с 2014 года, с каждым следующим годом, в Украине все больше людей переходят на украинский язык, в частности в быту. Вместе с тем, многие из них часто употребляют слова, заимствованные из русского языка.

Сегодня "Телеграф" расскажет вам несколько нюансов, связанных с именем Артем. В частности, разберемся, почему и Артемович и Артемійович — в общем-то грамматически правильные варианты и в чем важный нюанс.

Имя Артем

Мужское имя Артем не входит в десятку наиболее распространенных имен в Украине, однако и редким его не назовешь. Носителями, согласно данным портала "Рідні", являются чуть более 90 тыс. человек, а именно 90 088.

Относительное распространение имени указывает на то, что имя очень популярно на востоке нашего государства. От центра и дальше на запад, Артемов все меньше и меньше. Например, согласно данным портала, в Рогатинском районе Ивано-Франковской области не зарегистрировано ни одного Артема.

Происхождение и значение имени

Что касается происхождения имени и его значения, то имя Артем имеет греческие корни и происходит от греческого имени Артемиос (Αρτέμιος). В переводе с греческого значение имени Артем — "неповрежденный" или "безупречное здоровье".

И в обиходе, и в официальных документах, форма имени Артем не меняется. Однако есть несколько уменьшительно-ласкательных форм, по которым можно обращаться к Артему вне "офиса". Например, Артемко, Артемонько, Артемочко, Артемик, Артемчик, Артемцьо, Темчик. Вместе с тем заметьте, что "Тьома" — форма обрусевшая и происходит именно от русского имени Артём.

Что касается патронимических названий, то к детям Артема следует обращаться Артемович и Артемівна. И здесь есть важный нюанс. Варианты Артемійович и Артеміївна будут правильны только в случае, если отца зовут Артемий. Обратите внимание, что хоть Артемий и похож на Артема, однако имена считаются разными. Поэтому не путайте.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно обращаться к Олександру на украинском. Никакой он вам не "Саня".