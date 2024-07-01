Віталію или Віталіє: многие путают эти обращения, узнайте как правильно

Обе формы правильные, но имеют важные нюансы

В Украине в последнее время наблюдается всплеск интереса к изучению родного языка, однако у многих возникают проблемы с некоторыми словами. Например, может показаться весьма проблемным мужское имя "Виталий", а вернее то, как к этому человеку правильно обращаться.

Рассказать, как правильно и поставить точку в этом вопросе решил языковед Александр Авраменко. По его словам, есть некоторые правила, которые надо помнить.

Он отметил, что если имена заканчиваются на "й" или принадлежит к "мягкой группе", то в звательном падеже необходимо менять последнюю букву на "ю". То есть "Сергію" или "Віталію" будет правильно.

Буква "є" в конце могла бы быть использована, если бы имя заканчивалось на "я". Например, это было бы актуально для более редкого, но все же существующего женского имени "Віталія"

Другие случаи обращения к мужчинам в украинском языке:

если имя заканчивается на "а", то обращение заканчивается на "о" — Микола и Микита стают Миколо и Микито;

если имена заканчиваются на твердый согласный, то добавляем "е" — Іван и Петро стают Іване и Петре.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно на украинском языке сказать на "наволочка" и "простынь".