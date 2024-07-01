Віталію или Віталіє: многие путают эти обращения, узнайте как правильно
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Обе формы правильные, но имеют важные нюансы
В Украине в последнее время наблюдается всплеск интереса к изучению родного языка, однако у многих возникают проблемы с некоторыми словами. Например, может показаться весьма проблемным мужское имя "Виталий", а вернее то, как к этому человеку правильно обращаться.
Рассказать, как правильно и поставить точку в этом вопросе решил языковед Александр Авраменко. По его словам, есть некоторые правила, которые надо помнить.
Он отметил, что если имена заканчиваются на "й" или принадлежит к "мягкой группе", то в звательном падеже необходимо менять последнюю букву на "ю". То есть "Сергію" или "Віталію" будет правильно.
Буква "є" в конце могла бы быть использована, если бы имя заканчивалось на "я". Например, это было бы актуально для более редкого, но все же существующего женского имени "Віталія"
Другие случаи обращения к мужчинам в украинском языке:
- если имя заканчивается на "а", то обращение заканчивается на "о" — Микола и Микита стают Миколо и Микито;
- если имена заканчиваются на твердый согласный, то добавляем "е" — Іван и Петро стают Іване и Петре.
Ранее "Телеграф" писал, как правильно на украинском языке сказать на "наволочка" и "простынь".