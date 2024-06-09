Вычеркните эти слова из памяти: как на украинском называть "наволочку" и "простынь"

Учите украинский язык вместе с "Телеграфом"

Украинский язык переживает период расцвета после долгих десятилетий притеснений русскоязычных. Большинство украинцев уже отказалось от употребления языка агрессора. Но есть и те, кто до сих пор допускает ошибки.

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Сниданка с 1+1" рассказал, как не допускать таких ошибок. И напомнил, как правильно на украинском называть отдельные виды постельного белья.

Как правильно на украинском называть "простынь" и "наволочку"

Авраменко рассказал, что надеваемый на подушку чехол из ткани следует называть так: "наволока" или "наволочка". А вот мешок, в который насыпают перья для подушки или перины – "наперником".

"Запомните: не "простынь", а "простирало" или "простирадло". Не "пОдушка", а "подУшка"", — подчеркнул языковед.

При этом уточнил, что слово "постель" имеет двойное ударение. То есть вы можете говорить как "пОстель", так и "постІль".

Ранее "Телеграф" рассказывал, откуда взялось слово "дедлайн". А какими аутентичными и красивыми словами его можно заменить, чтобы люди больше знали и учили родной язык.