Больше никаких "Юр'євичів": как на украинском правильно говорить и писать

"Телеграф" рассказал, что означает это имя и как правильно его склонять

В Украине недавно изменились правила правописания, согласно которым изменились и правила склонения некоторых популярных имен. К примеру, далеко не все знают, как в украинском языке правильно отменять мужские имена. В частности, как правильно склонять имя Юрий.

Телеграф рассказывает, что нового придумали для имени Юрий в новом правописании.

Имя "Юрий" широко распространено в Украине, по данным сервиса "Родни" его носит более 600 тысяч человек . Однако большинство задает вопрос о том, как правильно писать отчество от него, — Юр'євич, Юрійович, чи Юрієвич?

В своем сообщении в Facebook редактор Ольга Васильева ответила, что правильно говорить Юрійович.

Что говорят словари

Юрійович – единственный правильный вариант написания этого отчества в украинском языке. По орфографическим правилам все существительные мужского рода творятся с помощью суффикса "ович": Юрий — Юрійович.

Вадим Юрійович работает в Киеве.

Купите билет для Олега Юрійовича.

Передавайте поздравления Игорю Юрійовичу.

Неправильно говорить: Юрієвич, Юр’євич.

Важно! В официальных документах следует обязательно использовать тот вариант, который зафиксирован в паспорте человека, так как фактически все формы в юридическом смысле считаются разными именами.

Добавим, что Юрий – мужское имя греческого происхождения, распространенное среди украинцев, белорусов, россиян и грузин. Имя является прямым соответствием греческого Георгия (греч. Γεωργός ), что означает "хлебороб", "плугатар" и происходит от древнегреческих слов gē ("земля") и ergon ("работа").

Ранее "Телеграф" писал, как правильно на украинском языке сказать на "наволочку" и "простынь".