Больше никаких "Юр'євичів": как на украинском правильно говорить и писать
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"Телеграф" рассказал, что означает это имя и как правильно его склонять
В Украине недавно изменились правила правописания, согласно которым изменились и правила склонения некоторых популярных имен. К примеру, далеко не все знают, как в украинском языке правильно отменять мужские имена. В частности, как правильно склонять имя Юрий.
Телеграф рассказывает, что нового придумали для имени Юрий в новом правописании.
Имя "Юрий" широко распространено в Украине, по данным сервиса "Родни" его носит более 600 тысяч человек. Однако большинство задает вопрос о том, как правильно писать отчество от него, — Юр'євич, Юрійович, чи Юрієвич?
В своем сообщении в Facebook редактор Ольга Васильева ответила, что правильно говорить Юрійович.
Что говорят словари
Юрійович – единственный правильный вариант написания этого отчества в украинском языке. По орфографическим правилам все существительные мужского рода творятся с помощью суффикса "ович": Юрий — Юрійович.
Вадим Юрійович работает в Киеве.
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Передавайте поздравления Игорю Юрійовичу.
Неправильно говорить: Юрієвич, Юр’євич.
Важно! В официальных документах следует обязательно использовать тот вариант, который зафиксирован в паспорте человека, так как фактически все формы в юридическом смысле считаются разными именами.
Добавим, что Юрий – мужское имя греческого происхождения, распространенное среди украинцев, белорусов, россиян и грузин. Имя является прямым соответствием греческого Георгия (греч. Γεωργός ), что означает "хлебороб", "плугатар" и происходит от древнегреческих слов gē ("земля") и ergon ("работа").
Ранее "Телеграф" писал, как правильно на украинском языке сказать на "наволочку" и "простынь".