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В Украине все чаще люди стали переходить на родной язык и отказываться от русского. Но многие не знают, как отменять свои имена тп отчество. Так, с мая 2024 года изменились правила образования отчества и склонения некоторых имен на украинском языке. В этот перечень попало и имя Александр.

"Телеграф" рассказывает, что нового придумали для имени Александр в новом правописании.

Имя "Александр" очень распространено в Украине. Входит в первую пятерку наиболее популярных имен новорожденных. По данным сервиса "Родни" его носит более 1 573 883 тысяч человек .

Однако возникает вопрос о том, как правильно писать отчество от него, — Санич, Олександрійович, чи Олександрович?

Что говорят словари

Олександрович – единственный правильный вариант написания этого имени отчества в украинском языке. По орфографическим правилам все существительные мужского рода творятся с помощью суффикса "ович": Олександр — Олександрович.

Юрій Олександрович працює в університеті.

Купіть буханку хліба для Олега Олександровича.

Передайте Олександру Олександровичу, щоб він сплатив аліменти.

Неправильно казати: Санич, Олександрійович.

Неправильно говорить: Санич, Олександрійович.

Важно! В официальных документах следует обязательно использовать тот вариант, который зафиксирован в паспорте человека, так как фактически все формы в юридическом смысле считаются разными именами.

Добавим, Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "тот, кто защищает людей".

Ранее "Телеграф" писал, как на украинском правильно говорить и писать на Юрия.