Віталію чи Віталіє: багато хто плутає ці звернення, дізнайтеся як правильно

Обидві форми правильні, але мають важливі нюанси

В Україні останнім часом спостерігається сплеск інтересу до вивчення рідної мови, однак у багатьох виникають проблеми із деякими словами. Наприклад, може здатися дуже проблемним чоловіче ім’я "Віталій", а вірніше те, як правильно звертатися до цієї людини.

Розповісти, як правильно і поставити крапку у цьому питанні вирішив мовознавець Олександр Авраменко. За його словами, є деякі правила, які слід пам’ятати.

Він наголосив, що якщо імена закінчуються на "й" або належить до "м’якої групи", то у кличному відмінку необхідно міняти останню букву на "ю". Тобто "Сергію" чи "Віталію" буде правильно.

Літера "є" в кінці могла б бути використана, якби ім’я закінчувалося на "я". Наприклад, це було б актуально для більш рідкісного, але все ж таки існуючого жіночого імені "Віталія"

Інші випадки звернення до чоловіків українською мовою:

якщо ім’я закінчується на "а", то звернення закінчується на "о" — Микола та Микита стають Миколо та Микито;

якщо імена закінчуються на твердий приголосний, то додаємо "е" — Іван і Петро стають Іване і Петре.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно українською мовою сказати на "наволочка" та "простирадло".