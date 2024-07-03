Хочешь учиться на украинском — плати вдвое больше: в Киеве международная школа попала в скандал

Не все преподаватели выучили государственный язык

"Чтобы учиться на государственном в Украине, я должна заплатить в разы больше, чем если бы я согласилась учиться на языке врага". Такими словами подытожила свое сообщение пользователь Марина Кочур, которая проявила интерес к обучению в школе трейдинга Double Case.

Об инциденте Марина написала на своей странице в Facebook. Рассказала, что пришла на встречу по обучению биржевой торговле и получила интересный опыт.

"Заведение находится в центре Киева на Контрактовой. Мужчина, который проводил собеседование, общался со мной на русском и даже не попытался перейти на украинский. Затем назвал тарифы для обучения, 15000 групповое, 2000$ индивидуальное. Ок, послушала и пошла себе", — пишет девушка.

Чуть позже в личные сообщения Кочур написала менеджер школы, которая напомнила о предстоящей лекции и на которую девушку записали. Переписку с администратором Марина Кочур опубликовала под своим сообщением.

Как видим из переписки, Кочур отметила, что ей не подходит обучение из-за языка и подчеркнула, что ищет курсы исключительно на украинском. На что менеджер предложила индивидуальный формат, где преподаватель будет преподавать на том языке, на котором она пожелает.

Однако есть нюанс. Индивидуальный курс стоит 2 тыс. долларов, что делает его в 2,5 раза дороже группового курса на русском языке за 15000 гривен.

"Чтобы учиться на государственном в Украине, я должна заплатить в разы больше, чем если бы я согласилась учиться на языке врага", — заключила Кочур.

Журналисты издания "Телеграф" связались с администрацией Международной школы трейдинга "Double Case" и попросили предоставить комментарий по поводу произошедшего инцидента. Администратор согласилась передать просьбу руководству школы и пообещала, что директор заведения, госпожа по имени Олеся, обязательно свяжется с журналисткой, чтобы прокомментировать происшествие. К моменту написания новости, комментарий мы не получили. Не ответили нам и на официальной странице школы в Facebook.

Написали мы и Марине Кочур, чтобы убедиться, что вся изложенная ею информация воспринята нами правильно и без искажений. Скрин переписки приводим ниже.

Буквально перед публикацией новости с нами связалась менеджер компании "Double Case" Алина, которая предоставила официальный комментарий по поводу инцидента.

"Наша компания требует от наших сотрудников, чтобы мы общались на украинском языке. Но это человеческий фактор и некоторые нарушают эти правила. Прошу также заметить, что у нас групповые занятия не только на русском языке, мы преподаваем также на украинском языке… Возможно, девушка просто попала к менеджеру, который некомпетентно это объяснил ей. В целом, у нас обучение ведется на украинском языке также и на украинском языке преимущественно", — заявили в компании.

Вместе с тем, в школе попросили предоставить контакты Марины Кочур и заверили, что готовы предложить ей обучение исключительно на украинском языке. Также комментируя инцидент, сослались в школе и на клиентоориентированность. Мол, не все ученики владеют украинским и поэтому их преподаватели вынуждены вести некоторые лекции на русском.

"Есть клиенты, которые не все перешли на украинский язык и не все его понимают. Поэтому есть просьба вести и на русском языке, поскольку компания клиентоориентирована, то общаемся и на русском тоже", — сказала менеджер.

Напомним, что в Украине с 16 января 2021 года государственный язык стал обязательным в сфере предоставления всех образовательных услуг. В этот день вступила в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Согласно части 2 данной статьи, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, физические лица-предприниматели и другие субъекты хозяйствования, обслуживающие потребителей, должны обслуживать их на государственном языке. Это касается и образовательного процесса. Исключение только для представителей национальных меньшинств и предметов, преподаваемых на иностранном языке. То есть вышеупомянутая клиентоориентированность не что иное, как нарушение требований закона.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Одессе произошел мовный скандал во время проведения бизнес-ивента. Участница мероприятия попросила спикера говорить не по-русски, а по-украински, за что ее буквально выставили за дверь.