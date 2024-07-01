"Посісти" или "зайняти місце": языковед рассказал, как правильно сказать по-украински

Это нужно запомнить раз и навсегда

Все больше украинцев переходит на повседневное общение на украинском языке. Но в их речи все еще проскакивают неправильные слова или русизмы.

В частности, путаница возникает, когда речь идет о спортивных соревнованиях. Об этом рассказал украинский языковед и известный учитель Александр Авраменко.

"Наша сборная блестяще выступила на Параолимпийских играх, заняв (заняв ли?) третье место в общекомандном зачете…" Запомните языковое клише: место в соревнованиях "посідають", а не "займають", – отметил он.

Кроме того, Авраменко отметил, что правильно писать название международных спортивных соревнований для людей с инвалидностью "Параолимпийские игры", хотя распространен вариант "Паралимпийские". По его словам, второй вариант является калькой с английского языка.

"Хотя спортивные чиновники используют эту кальку, я все же советую грамотно называть Параолимпийские игры – с буквой о", – подчеркнул языковед.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что помимо всем известных семи цветов радуги в украинском языке есть обозначение и для других оттенков, которые различает глаз человека. Не все знают эти названия.