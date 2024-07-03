"Пожежний" или "пожежник": как правильно сказать на украиснком языке

У этих двух слов абсолютно разное значение и употреблять их нужно парвильно

В украинском языке часто встречаются слова, произношение или написание которых вызывает сомнения. Например, слова "пожежний" и "пожежник".

Эксперты разобрались, что значит каждое из этих слов и когда правильно употреблять каждое из них. Правила произношения прописаны в толковом словаре украиснского языка.

Многие думают, что употребление слов "пожежний" и "пожежник" в украинском языке происходит по аналогии с русским, где "пожарный" — сотрудник ГСЧС, а "пожарник" — погорелец, жертва пожара. Но это большая ошибка.

Слово "пожежник" в украинском языке следует использовать, когда речь идет о члене пожарной команды. Например: "Пожежники прибули на гасіння пожежі". А слово "пожежний" в словаре украинского языка описывается как тот, который предназначен для тушения пожара. Например, "пожежний рукав", "пожежне авто" или "пожежна вежа". А того, кто пострадал от пожара, называют "погорілець".

Также "Телеграф" рассказывал о том, как правильно говорить — "посісти" или "зайняти місце". Языковед объяснил украинцам, как избежать ошибки.